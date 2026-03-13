La Soberanía No Está a Negociación: Sheinbaum Responde a Publicación de Trump

Claudia Sheinbaum respondió a Donald Trump, quien hizo una publicación en Truth Social sobre una posible intervención para “combatir a los cárteles”. Al respecto, la presidenta señaló que la soberanía de México no está en negociación.

“Aprovecho hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado”, explicó la presidenta. Y añadió:

“Porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación”.

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La publicación original de Donald Trump era una captura de pantalla de una publicación hecha en X, antes Twitter. En esta, el usuario peruano Carlo Martin retomaba una declaración de Claudia Sheinbaum, hecha durante la conferencia mañanera, donde mencionaba que Donald Trump le propuso “erradicar a los cárteles”.

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La presidenta señaló que rechazó una posible intervención estadounidense. En la publicación del usuario @liberfach0, se ironizaba, sin pruebas, sobre la posibilidad de que México tuviese un “narco-gobierno”.

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