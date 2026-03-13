Sheinbaum Reacciona a Diálogo Cuba-EUA: “México Seguirá Apoyando al Pueblo Cubano”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró hoy, 13 de marzo de 2026, el inicio de un diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de América (EUA) para buscar soluciones a sus “diferencias bilaterales”.

“¡Qué bueno!”, dijo la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera, al ser cuestionada sobre las conversaciones Cuba-EUA.

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Diálogo entre Estados Unidos y Cuba

Este viernes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dio a conocer que funcionarios de su país sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno estadounidense, lo anterior en medio de una crisis diplomática y discursiva entre ambas naciones.

"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios", señaló.

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“México siempre va a promover la paz”: Sheinbaum

Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo hoy que México siempre va a promover la paz y el diálogo diplomático, “en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas”.

“Es indispensable que haya este diálogo. México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz”, expresó.

En ese sentido, la mandataria mexicana agradeció las palabras de Díaz-Canel, quien externó su gratitud por la ayuda humanitaria que ha enviado México a Cuba.

“Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes, de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas”, enfatizó.

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Con información de N+.

spb