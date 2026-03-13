Funcionarios Cubanos Dialogaron con el Gobierno de EUA para Solucionar "Diferencias Bilaterales"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó que funcionarios de su país sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos.

En medio de la crisis diplomática y discursiva entre ambas naciones, el mandatario cubano detalló el motivo del acercamiento.

"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios", añadió.

Identificar soluciones

Díaz-Canel Bermúdez señaló que otro de los objetivos es determinar la disposición de ambas partes para concretar acciones en beneficio de "los pueblos de ambos países".

"Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones".

En un espectro más amplio, señaló el presidente Miguel Díaz-Canel, entre las metas también está la de trabajar por la seguridad y la paz en América Latina y el Caribe.

"Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación".

