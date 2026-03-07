Cuba Critica Cumbre "Escudo de las Américas"; Es Una Reunión “Reaccionaria y Neocolonial", Dice

El gobierno de Cuba criticó este sábado la denominada cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, a la que calificó como una “pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial” que, a su juicio, pone en riesgo la independencia, la seguridad y la paz de América Latina y el Caribe.

El encuentro reunió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con más de una decena de mandatarios de la región afines ideológicamente. Desde La Habana, las autoridades cubanas rechazaron los acuerdos alcanzados y advirtieron sobre sus posibles implicaciones para la estabilidad regional.

Trump Advierte que Cuba Está en sus Últimos Momentos de Vida, Dice en Doral

A través de redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el encuentro constituye “un atentado contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz”. También lo calificó como un ataque a las aspiraciones de integración regional y una muestra de subordinación ante los intereses del “poderoso vecino del Norte” bajo los preceptos de la Doctrina Monroe.

Díaz-Canel criticó especialmente el acuerdo suscrito por los participantes de la cumbre, el cual —según afirmó— compromete a los firmantes a aceptar el uso letal de la fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos y garantizar el orden en sus países.

Peligroso retroceso

En la misma línea se pronunció el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien sostuvo que la cumbre busca obligar a los países asistentes a aceptar una mayor subordinación a Washington. El diplomático calificó esta postura como un “claro y peligroso retroceso” en el proceso independentista de la región.

Cuba Se Queda Sin Gasolina; la Poca que Hay, se Vende en Dólares y con Cita Digital

Rodríguez afirmó además que el único resultado público del encuentro fue la firma de un documento que, según dijo, promueve el uso de la fuerza militar —en particular la de Estados Unidos— para combatir a los carteles criminales y enfrentar conflictos internos o fronterizos.

El canciller concluyó que la iniciativa representa “una grave amenaza a la paz, la seguridad, la estabilidad y la integridad regional”, además de una violación de la proclamación que declara a América Latina y

el Caribe como zona de paz, firmada hace más de una década en La Habana.

Con información de EFE

Historias recomendadas:

Trump Pide a Sheinbaum “Erradicar” Cárteles; Ella Responde "Cabeza Fría, Ya vemos el Lunes"

Presidente de Irán Dice Que Su País No Se Rendirá; Anuncia Fin de Ataques a Países Vecinos