Cuba Justifica Uso de Fuerza Naval como Respuesta a Agresión de Lancha de Florida, EUA

En la mañana de este miércoles 25 de febrero de 2026, fuerzas de seguridad cubanas detectaron la presencia de una embarcación rápida en aguas jurisdiccionales. La nave, identificada con la matrícula FL7726SH del estado de Florida, Estados Unidos, fue avistada a una milla náutica del canal El Pino, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

De acuerdo con el reporte oficial, una unidad de las Tropas Guardafronteras con cinco efectivos a bordo intentó realizar un procedimiento de identificación al interceptar la lancha infractora. En ese momento, los tripulantes de la embarcación extranjera habrían iniciado un ataque con armas de fuego contra los militares cubanos.

Saldo de Víctimas tras la Respuesta de las Tropas Guardafronteras

Como resultado del intercambio de disparos, cuatro de los ocupantes de la lancha con matrícula estadounidense perdieron la vida. Asimismo, el Ministerio del Interior (Minint) confirmó que seis personas de dicha embarcación resultaron heridas, mientras que, por la parte cubana, el comandante de la unidad naval también sufrió lesiones durante el ataque inicial.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos ni las motivaciones que llevaron a la tripulación civil a abrir fuego contra la patrulla militar.

Soberanía y Seguridad Territorial en la Región

El Estado cubano sostiene que su accionar se deriva del principio de defensa nacional, considerado un pilar para salvaguardar la soberanía y la estabilidad regional. La administración justificó el uso de la fuerza como una medida necesaria para proteger sus fronteras ante desafíos externos y agresiones directas contra sus funcionarios en ejercicio.

Actualmente, las autoridades competentes mantienen abierta una investigación para esclarecer la totalidad de los hechos ocurridos en el noreste de Villa Clara.

Fiscal de Florida investigará ataque a lancha matriculada de EUA

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación tras el ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en dicho estado de Estados Unidos que este miércoles dejó cuatro muertos, además de asegurar que los "comunistas rendirán cuentas".

"He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", avisó Uthmeier en sus redes sociales.

