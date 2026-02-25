Alerta Amarilla por Frío en CDMX: Alcaldías con Clima Gélido Mañana 26 de Febrero 2026

¡Toma precauciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla en seis alcaldías, debido a que el frío continuará mañana jueves 26 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con temperaturas de hasta 4 grados.

Hoy, 25 de febrero, la temperatura mínima en la CDMX fue de 0.8 grados y se registró en Topilejo, en Tlalpan.

en la CDMX fue de 0.8 grados y se registró en Topilejo, en Tlalpan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío número 38 a México.

a México. Junto con una línea seca asociada, el sistema frontal ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país.

¿Dónde se activó alerta amarilla?

La SGIRPC activó la alerta en seis alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:

Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta.

La dependencia previó que el termómetro registre entre 4 y 6 grados en esas zonas, entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves 26 de febrero.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la SGIRPC está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

¿Qué temperatura se debe alcanzar para activar Alerta Púrpura?

En la Ciudad de México, el termómetro ha registrando niveles bajos, principalmente por las noches y al amanecer, pero ¿qué temperatura se necesitaría para activar la alerta máxima púrpura?

De acuerdo con la clasificación de los niveles de alerta, se activa el código púrpura cuando el termómetro marca -3 grados o menos.

Pero además, esta alerta se activa cuando se registran 70 milímetros de lluvia en 24 horas (mm/24h), cuando hay viento de 80 kilómetros por hora (km/h), cuando cae granizo muy grande, cuando hay altas temperaturas mayores a 36 grados y otro escenario previsto en el nivel es nevada abundante, en caso de que ocurriera.

Recomendaciones de las autoridades CDMX por bajas temperaturas. Foto: X @SGIRPC_CDMX

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

