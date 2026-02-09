Rusia Acusa a Estados Unidos de "Asfixiar" a Cuba En Plena Crisis Energética y Alista Ayuda

Rusia acusó este lunes 9 de febrero a Estados Unidos de aplicar "medidas asfixiantes" contra Cuba, un aliado tradicional de Moscú, en plena crisis energética en la isla caribeña, agravada por las sanciones estadounidenses.

"La situación en Cuba es realmente crítica", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

"Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética, anunció el domingo a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.

Según esta fuente, la medida obligará a las compañías que operan rutas de largo recorrido a efectuar una "escala técnica" en los vuelos de regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno.