Sheinbaum Dialoga Con Petro por Teléfono y Confirma Participación de México en CELAC ¿Irá Ella?

La Presidencia de Colombia dio a conocer que el presidente, Gustavo Petro, conversó vía telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, este miércoles 11 de marzo y confirmó la asistencia de México en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con mandatarios de África, del próximo 21 de marzo de 2026.

¿Sheinbaum Acudirá a la Cumbre?

De acuerdo con el comunicado del gobierno colombiano, México confirmó su participación en la Cumbre CELAC-África, que se realizará en Bogotá el próximo 21 de marzo, pero el país estará representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Sheinbaum dice que visitará Brasil tras hablar con Lula

A penas el lunes 9 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y acordó realizar una visita al país sudamericano este 2026, según informó la Presidencia de Brasil.

Ambos líderes hablaron por teléfono para discutir "el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países" y, en particular, expresaron su interés en "profundizar" los lazos bilaterales en el área de energía.

Lula también aprovechó la ocasión para volver a invitar a Sheinbaum a su país y le ofreció la celebración de un "evento empresarial" con compañías del sector privado de ambos países para que exploren "nuevas oportunidades de negocios".

La mandataria mexicana "aceptó la invitación y ambos acordaron definir una fecha" para "entre junio y julio de este año", de acuerdo con la nota divulgada por la Presidencia brasileña.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Lula ocupa la Presidencia brasileña desde enero de 2023 y este año se presentará a la reelección para intentar un cuarto mandato no consecutivo.

