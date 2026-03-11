En la CDMX los Arrancones Clandestinos Ponen en Riesgo a Peatones, Conductores y Vecinos

Durante años, los arrancones han existido en la Ciudad de México como una actividad clandestina que pone en riesgo a peatones, conductores y vecinos.

Estas carreras ilegales, donde se mezclan velocidad, apuestas y una falta total de medidas de seguridad, se realizan muchas veces a plena vista, en avenidas y zonas habitadas con escasa intervención de la autoridad.

“Esto es un secreto a voces, lo clandestino es como a mi punto de vista, como la cereza del pastel”, asegura ‘Rayo’.

‘Rayo’, como se hace llamar, organiza arrancones clandestinos desde hace 6 años en la Ciudad de México. Dos o tres veces por semana convoca a docenas de conductores que bloquean avenidas completas para correr a más de 150 kilómetros por hora, en donde el límite es de 80.

“Por redes sociales yo lo manejo ahí, hago la convocatoria, cuando consigo algún lugar que nos den la autorización necesaria, los convoco, saben qué amigos, nos vemos en tal punto, a tal hora”

Aunque es una actividad clandestina, las convocatorias de los arrancones son públicas en medios sociales y los puntos de reunión se comparten horas antes.

Anaid, una aficionada a los arrancones, indicó:

“Nosotros ya nos vemos como a las 12, 1 de la noche, tenemos puntos de encuentro”

En la práctica, los arrancones se repiten en los mismos corredores: avenidas amplias, zonas industriales y tramos periféricos que facilitan la velocidad.

Vecinos y automovilistas de estas zonas identifican el mismo patrón cada fin de semana.

Como Abel García, vecino de la alcaldía Venustiano Carranza, que señala:

“Llegan como desde las 11 de la noche y empiezan a calentar sus motores de motos y carros, pero con unos ruidos de escape tremendos que no dejan dormir, desde las 12 de la noche y se van como a las 3 de la mañana”

Guadalupe Chavarría, otra vecina de la alcaldía Venustiano Carranza, pide que se eviten:

“Que se evite estos problemas porque vayan a ocasionar accidentes, sobre todo los accidentes, hasta entre ellos mismos”

Videos en medios sociales documentan arrancones en avenidas principales, en algunos, se observan patrullas a escasos metros de las carreras, sin intervenir.

Video: Arrancones Clandestinos en CDMX Ponen en Riesgo a Peatones, Conductores y Vecinos

Autoridades

Al respecto Beatriz Valdez, directora general de Normatividad de Tránsito de la CDMX, explicó:

“Este monitoreo constante de los organizadores es que, sí ellos ocupan quizás la falta a veces de recursos humanos con los que contamos para hacer este tipo de eventos”

En Punto documentó cómo este fenómeno es una combinación de cultura automotriz, apuestas ilegales y vacío de autoridad.

‘Rayo’, organizador de arrancones clandestinos en la CDMX, indicó:

“La autoridad te digo que pues no tratamos como mucho con ellos, nada más nos acercamos, sabes qué esta es una exhibición de carros, no hay alcohol, no hay violencia, no hay armas, danos chance de tal hora a tal hora, si me dicen que sí, pues bendecido, si no, pues nos retiramos”

Accidentes

Detrás del espectáculo de luces y motores, los arrancones dejan accidentes, muertos y denuncias. Sin embargo, en los últimos dos años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo ha atendido 40 reportes por vehículos a exceso de velocidad, pese a que el reglamento de tránsito establece multas de hasta 3 mil pesos, arresto administrativo de 36 horas y la pérdida de 6 puntos de la licencia para quienes participen en estas competencias.

“Vienen muchas faltas al reglamento, entre ellas el exceso a la velocidad, muchas veces se actúa para prevenir, muchas veces para persuadir y muchas veces solo reaccionar ya para sancionar”, precisó la directora general de Normatividad de Tránsito de la CDMX.

Los arrancones han sobrevivido a operativos, multas y aseguramientos y cada fin de semana cambian de punto, se reorganizan en redes y reaparecen.

Con información de Víctor Valles-Mata y Carlos Moreno

LECQ