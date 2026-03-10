Activan Doble No Circula 11 de Marzo 2026 en CDMX y Edomex: Engomados y Placas con Restricción

Avanza marzo y la temperatura ya comienza a subir durante las tardes, lo que ha propiciado la mala calidad del aire en el Valle de México, y en consecuencia se activó la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para este 11 de marzo de 2026. Por ello, en N+ te explicamos qué carros y terminación de placa no circulan en CDMX y Edomex este miércoles por restricción vehicular.

A las 16:45 horas de este martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) determinaron activar la Fase 1 de la Contingencia y el Doble Hoy No Circula en Ciudad de México y el Estado de México, debido a la mala calidad del aire que se mantiene en la zona metropolitana.

De hecho, prácticamente todas las estaciones de Monitoreo Atmosférico del Valle de México catalogan la calidad del aire como "Mala", mientras que en Naucalpan y Tlalnepantla es "Muy Mala".

Dado el interés que genera este programa, ya te compartimos qué autos no circulan este martes 10 de marzo, así como el lunes 9. Recuerda que de incumplir con el programa te puedes hacer acreedor a una multa e incluso el corralón.

Hay Contingencia Hoy y Doble Hoy No Circula el 11 de marzo 2026

Ahora bien, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México informó a través de su cuenta de X que la calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbada es "MALA". Además de que el índice de rayos UV se encuentra en 6, es decir Riesgo Alto.

Pese a ello, la CAMe activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono, por lo que entra en vigor el Doble Hoy no Circula este miércoles 11 de marzo de 2026.

Hoy No Circula 11 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Ahora bien, de acuerdo con el programa Hoy No Circula implementado por la SEDEMA y su homóloga en el Estado de México, este 11 de marzo no circulan los siguientes carros, placas y engomados.

Carros con HOLOGRAMA 00 y 0, Terminación de PLACA 3 y 4

Carros con HOLOGRAMA 1, terminación de PLACA 1, 3, 4, 5, 7 Y 9

Carros con HOLOGRAMA 2

Vehículos que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Tal como ocurre con los autos foráneos, el Hoy No Circula aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Mientras que los vehículos que están exentos de las restricciones son los híbridos y eléctricos.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Recuerda que según el programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el programa Hoy No Circula aplica del siguiente modo según la fase que se haya activado:

Fase Preventiva

Dejan de circular 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Fase 1

Dejan de circular 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Dejan de circular el 20% de los hologramas '00' y '0', de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares del holograma '1' y 100 por ciento de los holograma '2'.

