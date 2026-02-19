¿Qué Carros No Pagan Verificación 2026 en CDMX? Hay Cambios en el Reglamento Vehicular de SEDEMA

Si tienes un vehículo híbrido o estás por adquirir una unidad de este tipo, esto te interesa. Este 2026 hay cambios en el reglamento de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) respecto a la verificación vehicular en Ciudad de México (CDMX) y los beneficios económicos de los que gozan este tipo de vehículos.

Ten en cuenta que la Verificación Vehicular es un programa obligatorio para vehículos automotores de combustión interna, matriculados en Ciudad de México, aunque tiene sus excepciones como los vehículos híbridos y eléctricos.

Dado que se trata de un trámite obligatorio para los conductores capitalinos, en una nota ya te dimos a conocer cuál es el costo de la verificación CDMX en 2026, así como qué vehículos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex.

De hecho, si vives en el Estado de México y aún no has cumplido con este trámite, también te explicamos de cuándo es la multa por verificación extemporánea.

¿Qué carros no pagan verificación vehicular en CDMX y reciben beneficio en 2026?

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el pasado 2 de enero de 2026, se dieron a conocer los cambios en la vigencia de la verificación vehicular de autos híbridos para mantener la conocida "placa verde" y el holograma doble 00, a partir de este año.

A través de la Gaceta Oficial, se dio a conocer el aviso del programa de verificación canicular obligatorio para primer semestre de 2026, el cual contempla reducciones en la vigencia y ampliación del tiempo del holograma "Exento".

Hay que recordar que la Constancia tipo Exento o Constancia E, es un documento que exime a los vehículos de las limitaciones del programa Hoy No Circula y el pago de la Verificación Vehicular, por lo que el trámite debe ser realizado por dueños de vehículos híbridos y eléctricos.

De modo que, según el Aviso del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio 2026, publicado en la Gaceta Oficial de Ciudad de México, hay cambios importantes para los vehículos híbridos. Éstos quedan de la siguiente manera:

Vehículos Microhibridos (combinan energía eléctrica y gasolina, pero su motor de combustión es el que impulsa el vehículo): A partir de 2026 dejarán de ser considerados dentro de los vehículos exentos, de modo que NO podrán acceder ni a la placa verde ni al holograma Doble Cero, y deben acudir a la verificación vehicular según el color del engomado y número de placa.

Pero, ojo, porque esta medida aplica para nuevas verificaciones, es decir que si actualmente cuentas con placa verde y holograma vigente mantendrás el beneficio hasta que concluya su periodo autorizado.

Vehículos Híbridos Convencionales y Enchufables conservan la placa verde y el holograma '00', pero la vigencia se reduce de ocho a seis años , con la posibilidad de un año adicional. Para conservar estos beneficios deberán cumplir con límites específicos de emisiones. Posteriormente deberán acudir a la verificación en el periodo que les corresponde según el calendario del año en curso.

conservan la placa verde y el holograma '00', pero la vigencia se reduce de , con la posibilidad de un año adicional. Para conservar estos beneficios deberán cumplir con límites específicos de emisiones. Posteriormente deberán acudir a la verificación en el periodo que les corresponde según el calendario del año en curso. Vehículos eléctricos puros seguirán contando con placa verde y holograma '00' de manera permanente.

¿Cuántos tipos de vehículos híbridos reconoce la SEDEMA de Ciudad de México?

Según el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2026 publicada en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, se reconocen los siguientes tipos de vehículos híbridos:

Vehículos Híbridos categoría I (PHEV - Plug In Hybrid Electric Vehicle)

REEV - Range Extended Electric Vehicle

Vehículos Híbridos categoría II (HEV, Mild Hybrid Electric

Vehículos híbridos categoría III (MHEV - Mild Hybrid Electric, por sus siglas en inglés).

¿Dónde solicitar el holograma E (Exento) para vehículos híbridos en CDMX?

Si te identificas con alguno de los casos anteriores, la Sedema da a conocer que el Holograma Exento se puede solicitar de forma gratuita en las áreas de Atención Ciudadana de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares autorizados en Ciudad de México, con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

Documento mediante el cual se emite la primera enajenación del vehículo (copia)

Tarjeta de Circulación de la entidad en la que se encuentre registrado, excepto Edomex. (Copia)

Encontrarse dentro del listado de vehículos que cumplen los requisitos al holograma Exento de la Sedema.

