Triple Alerta por Fuertes Lluvias Hoy: Encienden Alerta Roja hasta la Madrugada del Jueves

Se registra fuerte lluvia en diferentes puntos de la Ciudad, toma tus precauciones, activan marcha de seguridad en el Metro

Lluvia hoy en CDMXCuartoscuro

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¡Atención CDMX! Alerta Naranja y Amarilla por lluvias fuertes y granizo. Evita zonas como Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Metro con marcha lenta. Infórmate y toma precauciones.

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