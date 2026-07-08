Triple Alerta por Fuertes Lluvias Hoy: Encienden Alerta Roja hasta la Madrugada del Jueves

Diferentes puntos de la CDMX registran fuerte lluvia en estos momentos. Previo la secretaría de Gestión Integral y PC activó Alerta Amarilla en toda la Ciudad, la cual estará encendida hasta la madrugada del jueves 9 de julio 2026.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 08/07/2026 y la madrugada del jueves 09/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/3AqGMjBw8f — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 8, 2026

Emite Alerta Roja para 3 alcaldía

Las autoridades capitalinas emitieron una Alerta Roja por la intensificación de lluvias fuertes para la noche del miércoles 8 de julio, así como para la madrugada del jueves 9. La Alerta Roja incluye 3 alcaldías :

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

También hay Alerta Naranja

En tanto, minutos después, se activó la Alerta Naranja por fuertes lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy y hasta la madrugada del jueves 9 de julio, en las siguientes demarcaciones:

Cuauhtémoc

Tlalpan

¿En dónde llueve fuerte ahorita en CDMX?

Conagua alertó que la en las próximas 3 horas en el Valle de México de las 18:00 a las 21:00 horas con chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El radar muestra tormenta de intensidad fuerte en estos momentos en:

Álvaro Obregón. El segundo piso dirección sur a la altura de Barranca del Muerto, ambos sentidos registran transito lento, en algunos puntos ya hay anegaciones.

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc. Hay inundaciones en Avenida Chapultepec y Salamanca en la colonia Roma. También en calle Tolsá, a la altura del Metro Balderas, colonia Centro.

Iztapalapa

Gustavo A. Madero. Se reporte fuerte lluvia en Av. 608 lo que provoca tránsito lento.

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo. Bosque de Chapultepec

Venustiano Carranza.

Se registra lluvia en la zona de Viaducto Miguel Alemán y la avenida Coyoacán; automovilistas han tenido que disminuir la velocidad debido a las precipitaciones.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/vXiTMvvmG0 — NMás (@nmas) July 9, 2026

Metro activa marcha lenta por seguridad

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las siguientes Líneas