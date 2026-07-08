Habrá Entrega de Tarjeta Apoyo Desde la Cuna 2026: ¿Quiénes Reciben Carta de Invitación y Cómo?

El programa 'Desde la Cuna' hará entrega de tarjetas próximamente en 2026 y durante el mes de julio hará llegar las carta de invitación.

Habrá entrega de tarjeta apoyo Desde la Cuna 2026 quienes están recibiendo carta invitación en julio y cómoEl apoyo Desde la Cuna 2026 se entrega en una y hasta seis ocasiones en 2026. Foto: Cuartoscuro

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