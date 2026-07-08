Habrá Entrega de Tarjeta Apoyo Desde la Cuna 2026: ¿Quiénes Reciben Carta de Invitación y Cómo?

Hace unas semanas hubo registro para solicitar el apoyo Desde la Cuna y ahora la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) informó que próximamente hará la entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias en 2026, por eso acá te decimos quiénes reciben su carta invitación y cómo se les otorgará durante el mes de julio.

Justo en enero pasado te contamos todo los necesario con respecto al registro al apoyo Desde la Cuna 2026. En el segundo bimestres de este año se abrió la recepción de nuevas solicitudes, para todas las personas que tuvieran hijas o hijos de hasta 3 años y 10 meses de edad en la CDMX.

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¿Quiénes reciben carta de invitación al apoyo Desde la Cuna 2026?

A través de sus redes sociales oficiales, la SAPCI informó que personal de la secretaría recorre las calles para entregar las invitaciones del programa social en toda la capital del país. La personas que van a recibir dicho papel son quienes hayan hecho su registro con éxito en marzo y abril 2026 y cumplieron con todos los requisitos.

La carta invitación para recibir el apoyo es un requisito indispensable para que las nuevas beneficiaria vayan por su tarjeta física. Ahí vendrá la fecha, lugar y hora a la que deben acudir. Si hiciste tu registro y no recibiste invitación, puede que se deba a alguno de los siguientes motivos:

La persona aspirante no entregó documentación completa.

El o la aspirante no comprobó ser residente de la Ciudad de México.

La persona solicitante no demostró que es el cuidador legal del menor.

¿Cómo darán la carta de invitación al programa Desde la Cuna 2026?

Las cartas se otorgarán bajo la modalidad Casa por Casa, donde personal de la SAPCI acudirá personalmente al domicilio de las personas que fueron aceptadas para recibir el apoyo en este año.

Por ahora se desconocen las fechas en que se llevará a cabo la entrega de tarjetas del programa Desde la Cuna. Lo único seguro es que las nuevas beneficiarias van a recibir un apoyo de 1,200 pesos bimestrales, en una y en hasta seis ocasiones durante este 2026.

AO