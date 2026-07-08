Registro Apoyo Bienestar de $25,000 para 18 a 64 Años: Cuándo Termina y Requisitos en Julio 2026

Checa las fechas del registro en línea al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años en julio 2026 y hasta cuándo puedes solicitar los 25 mil pesos de ayuda.

Registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años de 25 mil pesos requisitos y cuándo terminaEl apoyo para emprendedores Bienestar tiene registro en siete días de julio 2026. Foto: Bienestar Edomex

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