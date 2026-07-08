Registro Apoyo Bienestar de $25,000 para 18 a 64 Años: Cuándo Termina y Requisitos en Julio 2026

La gran noticia este mes es el pago para adultos mayores, pero recién se dio a conocer que también está abierto el registro al apoyo Bienestar de 25 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, por eso acá te damos los requisitos y te decimos cuándo termina esta etapa de inscripción, pues solo va a estar disponible durante algunos días de julio 2026.

Este nuevo apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años llega en medio del calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años. Por eso en una nota ya te contamos quiénes cobran del 6 al 10 de julio 2026 y todo lo que se sabe del depósito doble para varios beneficiarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cae Cuarto Involucrado por Robo de 5 MDP a Banco del Bienestar en NL

Requisitos de registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años en julio 2026

El programa que tiene recepción de nuevas solicitudes es el Apoyo para emprendedores Autoempleo para el Bienestar 2026, el cual entrega un apoyo en especie con valor de hasta 25 mil pesos para quienes realicen los siguientes giros de proyectos:

Servicios : barbería/estética, electricidad, jardinería, manicure y decoración de uñas, plomería, taller mecánico y vulcanizadora.

Alimentos : cocina saludable y repostería.

Transformación de materias primas: herrería, carpintería, corte y confección (costura).

Los requisitos para poder solicitar esta ayuda durante el mes de julio son estos:

Portar la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Tener entre 18 y 64 años. Habitar en el Estado de México. Presentar condición de pobreza. Identificación oficial vigente con fotografía (INE), con domicilio en el Estado de México, pasaporte vigente, cartilla militar. Clave Única de Registro de Población (CURP), aceptándose indistintamente la CURP convencional (impresión reciente) o la CURP biométrica. Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, entre otros) con vigencia no mayor a 6 meses. Documento que acredite conocimientos acordes al giro solicitado, expedido por una institución académica o de capacitación. En caso de no contar con dicho documento, podrá presentarse una carta de recomendación que avale una experiencia mínima de 6 meses. Presentar solicitud de apoyo dirigido al titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y el Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo.

¿Cómo registrarse al apoyo para emprendedores Bienestar 2026?

Está habilitado el registro en línea a través de página web de la Secretaría del Trabajo del Estado de México: strabajo.edomex.gob.mx. La inscripción también puede hacerse presencial de 09:00 a 18:00 horas (tiempo local) en cualquiera de las siguientes oficinas regionales de Empleo, en el Estado de México:

Oficina Regional de Empleo Toluca: calle Josefa Ortiz de Domínguez número 216 (esquina con Independencia), colonia Santa Clara, código postal 50090, Toluca, Estado de México. Teléfonos: 722 213 33 30 y 722 21314 09.

Oficina Regional de Empleo Tlalnepantla: avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030,Tlalnepantlade Baz, Estado de México. Teléfonos: 5553833135 y 555319 0863.

Oficina Regional de Empleo Naucalpan: avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al Ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050.Teléfonos: 5591552322 y 5553718299.

Oficina Regional de Empleo Ecatepec: calle Nicolás Bravo sin número (atrás del Centro Cívico), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfonos: 55 5116 79 07 y 55 5770 96 14.

Oficina Regional de Empleo Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos: 55 5112 80 54y 55511280 56.

Oficina Regional de Empleo Ixtapaluca: calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México. Teléfonos: 5526067361 y 5559753588.

Oficina Regional de Empleo Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 1248393.

Oficina Regional de Empleo Tejupilco: calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 7242675431.

Oficina Regional de Empleo San Mateo Atenco: calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 7229411234.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

¿Cuándo termina el registro al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de 25 mil pesos?

La etapa de nuevas inscripciones inició el lunes 6 de julio y va a terminar el viernes 10, para quienes decidan registrar de forma presencial y el domingo 12 de julio para quienes lo hagan vía online.

Te recomendamos hacer tu registro al apoyo para emprendedores Bienestar de 25 mil pesos lo más pronto posible y con todas la documentación debidamente presentada, así tendrás más chances de asegurarlo.

AO