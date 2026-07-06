Pago Esperado: ¿Qué Letras Cobran Pensión Bienestar la Semana del 6 al 10 de Julio 2026?
Inicia el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para Julio 2026, conoce las fechas específicas de depósito por cada una de las letra del abecedario
¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar la semana del 6 al 10 de Julio 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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PorRedacción N+
Este mes llega el esperado pago del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Y en N+ te adelantamos quiénes cobran la Pensión Bienestar la semana del 6 al 10 de julio de 2026.
El Calendario de Pagos del Bienestar fue dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramirez Amaya, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes.
¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 6 al 10 de Julio 2026?
Tal como lo dio a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, los pagos iniciaron este lunes 6 de julio, mismo día en el que se hizo el anuncio.
Dado que los depósitos de la Pensión Bienestar se hacen de lunes a viernes, esta semana corresponde el pago a 6 letras del abecedario:
Lunes 6 de julio 2026 - Letra A.
Martes 7 de julio 2026 - Letra B.
Miércoles 8 de julio 2026 - Letra C.
Jueves 9 de julio 2026 - Letra C.
Viernes 10 de julio 2026 - Letras D, E y F.
Pero, ojo, porque el dinero que recibas este mes depende del programa al que estés inscrito: Mujeres con Bienestar reciben 3,100 pesos; Adultos Mayores reciben 6,400 pesos; Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos y Madres Trabajadoras 1,650 pesos.
¿Dónde depositan la Pensión del Bienestar en Julio 2026?
Los beneficiarios podrán retirar el monto del apoyo que les fue depositado a través de su tarjeta del Banco Bienestar.