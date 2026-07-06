Pago Esperado: ¿Qué Letras Cobran Pensión Bienestar la Semana del 6 al 10 de Julio 2026?

Este mes llega el esperado pago del Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Y en N+ te adelantamos quiénes cobran la Pensión Bienestar la semana del 6 al 10 de julio de 2026.

El Calendario de Pagos del Bienestar fue dado a conocer por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramirez Amaya, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes.

Los depósitos transcurren en orden alfabético, según la inicial del primer apellido, y en una nota previa te dimos a conocer los días de pago para Mujeres de 60 a 64 años, así como para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años.

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¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 6 al 10 de Julio 2026?

Tal como lo dio a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, los pagos iniciaron este lunes 6 de julio, mismo día en el que se hizo el anuncio.

Dado que los depósitos de la Pensión Bienestar se hacen de lunes a viernes, esta semana corresponde el pago a 6 letras del abecedario:

Lunes 6 de julio 2026 - Letra A.

Martes 7 de julio 2026 - Letra B.

Miércoles 8 de julio 2026 - Letra C.

Jueves 9 de julio 2026 - Letra C.

Viernes 10 de julio 2026 - Letras D, E y F.

Pero, ojo, porque el dinero que recibas este mes depende del programa al que estés inscrito: Mujeres con Bienestar reciben 3,100 pesos; Adultos Mayores reciben 6,400 pesos; Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos y Madres Trabajadoras 1,650 pesos.

¿Dónde depositan la Pensión del Bienestar en Julio 2026?

Los beneficiarios podrán retirar el monto del apoyo que les fue depositado a través de su tarjeta del Banco Bienestar.

El Gobierno de México ha recordado que no es necesario retirar el total el mismo día que fue hecho el pago, pero sí es recomendable hacerlo a través de la red de Bancos del Bienestar.

La cantidad depositada permanecerá intacta en la cuenta del beneficiario de la Pensión Bienestar de julio 2026, hasta que autorice alguna operación.

¿Cuándo acaban los pagos de la Pensión Bienestar de julio 2026?

El Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de Julio 2026 abarca del 6 al 29, tiempo en el que se depósitos los pagos a todas las iniciales del abecedario.

Toma en cuenta que la trasferencia del cuarto bimestre del año corresponde a los meses de julio-agosto.

SARR