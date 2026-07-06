Pago Esperado: ¿Qué Letras Cobran Pensión Bienestar la Semana del 6 al 10 de Julio 2026?

Inicia el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para Julio 2026, conoce las fechas específicas de depósito por cada una de las letra del abecedario

Derechohabientes del Bienestar. Pago Bienestar Julio 2026, a quiénes les toca pago la semana del 6 al 10 de Julio 2026¿Quiénes cobran la Pensión del Bienestar la semana del 6 al 10 de Julio 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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