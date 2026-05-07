¿Por Qué el Banco del Bienestar Pide Usar su Red en Pago de Pensión de Mayo 2026? Esto Significa

Si este mes te tocó cobrar la Pensión del Gobierno de México, debes saber por qué el Banco del Bienestar te recomienda utilizar su red para hacer operaciones bancarias y qué significa. Esta sugerencia tiene como objetivo cuidar tu economía familiar.

Recuerda que este mes reciben pagos del Bienestar todos aquellos que están registrados en la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres, Madres Trabajadoras y Personas con discapacidad. De hecho, en una nota previa te dimos a conocer quiénes cobraron su pensión entre el 4 y 8 de mayo de 2026.

Aunque también se acerca un periodo de entrega de Tarjetas a partir del 22 de Mayo y aquí te adelantamos quienes están por recibir este documento del Banco del Bienestar.

El Gobierno de México realiza todos los depósitos de pensiones, becas y otros programas a través del Banco del Bienestar.

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Pero, ¿por qué el Banco del Bienestar pide usar su red para evitar cobros extra?

Si ya cuentas con tu tarjeta del Bienestar y la has utilizado para hacer retiros y consulta de saldo en otras instituciones bancarias es posible que hayas notado que en cada operación se refleja una cantidad menor como saldo. Esto se debe a que cada retiro tiene un costo, dependiendo de en qué institución bancaria lo realices.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) comparte anualmente las comisiones que se aplican por consulta de saldos y retiros de tarjetas de débito.

De ahí la recomendación del Banco del Bienestar sobre el uso de cajeros de su red bancaria para hacer consultas y retiro del efectivo de la pensión en mayo 2026 para evitar cargos no contemplados.

¿Por qué retirar en algunos cajeros o sucursales es más caro que en otros?

La Condusef ha detallado que las comisiones que cobran los bancos por el uso de sus cajeros automáticos depende en gran medida de la ubicación y giro comercial del lugar donde se encuentran instalados. Por lo que aquellos que están en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia y farmacias generalmente cobran una misión mayor que los que están en sucursales bancarias.

Mientras el costo por retirar efectivo oscila entre los 8 y 27 pesos, por hacer una consulta de saldo con la Tarjeta del Banco Bienestar en una sucursal distinta a la del Banco Bienestar puedes pagar una comisión que oscila entre los 3 y 12 pesos.

De ahí la recomendación a utilizar cajeros del Banco del Bienestar para evitar pagar comisiones. En caso de usar una terminal distinta, la comisión que te cobrará el banco deberá mostrarse en pantalla con la finalidad de que decidas si aceptas la cuota.

Video: ¿Cómo es la Nueva Tarjeta del Banco del Bienestar y Quién la Distribuirá?

¿Cómo ubicar cajeros del Banco del Bienestar cerca de mí?

Para evitar contratiempos y pagos extra, puedes utilizar la página web habilitada por el Banco del Bienestar para ubicar la sucursal más cercana. Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Entra al Directorio de sucursales del Banco del Bienestar: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/

Selecciona tu Estado

Elige tu municipio o alcaldía

Da clic en "Buscar"

La página te arrojará todas las sucursales en dicha entidad con la dirección exacta, además de ofrecerte un mapa dónde podrás verificar su ubicación.

¡Estamos cerca de ti!



Ingresa a nuestro #DirectorioOficialDeSucursales y ubica el #BancoDelBienestar más cercano a tu localidad.#ElBancoDeLasYLosMexicanos pic.twitter.com/j3T3IDlqeo — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 7, 2026

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