Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres: ¿Quiénes Reciben Pago del 4 al 8 de Mayo 2026?

Inició el quinto mes del año y con éste el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar de mayo 2026 tanto para adultos mayores como para mujeres. Así que para que sepas qué día te corresponde cobrar, en N+ te decimos cómo quedan las fechas de pago para la semana del 4 al 8 de mayo según la letra de tu apellido.

Sin duda se trata de uno de los anuncios más esperados por los beneficiarios, y tal como ocurrió en bimestres anteriores, los depósitos a la Tarjeta del Bienestar se hacen en orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

Para que no tengas complicaciones al momento de disponer de tu pensión, ya te explicamos en qué bancos puedes hacer tus retiros. Recuerda que además de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, este mes también cobran las Personas con Discapacidad y Mujeres Trabajadoras.

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Calendario Pagos Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres: Semana del 4 al 8 de mayo 2026

En esta ocasión el anuncio de la Secretaría del Bienestar presenta cambios, toda vez que la nueva titular de la dependencia es Leticia Ramirez, quien dio a conocer el nuevo Calendario de Pagos del Bienestar de mayo 2026 durante la conferencia matutina de este lunes.

De hecho, será a partir de este 4 de mayo cuando inicien las dispersiones de 6,400 pesos para adultos mayores y 3,100 pesos para mujeres correspondientes al bimestre de mayo-junio de 2026.

De acuerdo con las fechas oficiales, los depósitos se extenderán hasta el próximo 27 de mayo, por lo que el calendario de depósitos de esta semana queda de la siguiente manera:

Lunes 4 de mayo 2026 : Letra A.

: Letra A. Martes 5 de mayo 2026 : Letra B.

: Letra B. Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026 : Letra C.

: Letra C. Viernes 8 de mayo 2026: Letras D, E, F.

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¿Cuántas veces al año pagan la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres?

Recuerda que los pagos de la pensión del Gobierno de México se hacen de manera bimestral, por lo que en total los beneficiarios reciben seis depósitos en su Tarjeta del Bienestar.

Este mes, hombres y mujeres derechohabientes de la pensión recibirán el monto correspondiente al tercer bimestre del año. Y se prevé que sea en julio cuando depositen nuevamente el apoyo económico de 6,400 para adultos mayores, 3,100 pesos para mujeres con Bienestar, 3,300 pesos a personas con discapacidad y 1,650 pesos a Madres Trabajadoras.

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