Calendario de Pagos Pensión Bienestar Mayo 2026: Lista de Letras por Día para Adultos Mayores

La nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de mayo 2026 por letra y para que nadie se quede sin recibir su dinero, acá te damos las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a cobrar su apoyo de 6,400 pesos respectivamente.

Para que nadie se quede sin cobrar el tercer apoyo del año, en una nota ya te dijimos todos los cambios que hubo con el calendario y las fechas de pago Bienestar mayo 2026, quiénes cobran primero la pensión adultos mayores y en qué bancos se puede retirar dinero de la Tarjeta Bienestar en todo este mes de dispersión.

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¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar de adultos mayores mayo 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Pensión Bienestar de mayo 2026 que dio a conocer Leticia Ramírez, el pago para adultos mayores y madres trabajadoras inicia este lunes 4 de mayo 2026 y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

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Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Pensión Bienestar mayo 2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores de 65 años y más. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 4 de mayo 2026.

: Lunes 4 de mayo 2026. Letra B : Martes 5 de mayo 2026.

: Martes 5 de mayo 2026. Letra C : Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026.

: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026. Letras D, E, F : Viernes 8 de mayo 2026.

: Viernes 8 de mayo 2026. Letra G : Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026.

: Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 13 de mayo 2026.

: Miércoles 13 de mayo 2026. Letra L : Jueves 14 de mayo 2026.

: Jueves 14 de mayo 2026. Letra M : Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026.

: Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 19 de mayo 2026.

: Martes 19 de mayo 2026. Letras P, Q : miércoles 20 de mayo 2026.

: miércoles 20 de mayo 2026. Letra R : Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026.

: Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026. Letra S : Lunes 25 de mayo 2026.

: Lunes 25 de mayo 2026. Letras T, U, V : Martes 26 de mayo 2026.

: Martes 26 de mayo 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026.

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¿Cuánto es la Pensión del Bienestar adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, que en esta ocasión corresponde al bimestre de mayo-junio 2026. Es importante recordar que este depósito solo aplica para quienes ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa y que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

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