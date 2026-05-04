Calendario de Pagos Pensión Hombres y Mujeres Bienestar 30 a 64 Años: ¿Quiénes Cobran en Mayo?

Luego de los cambios anunciados en la Secretaría del Bienestar, ya se dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad en mayo 2026, por eso acá te damos las fechas en que se va a poder cobrar el apoyo para personas con discapacidad de 3,300 pesos, para todos aquellos que hicieron registro con éxito en el pasado y cuentan con tarjeta activa.

Este se trata de tercer pago Bienestar del año para discapacitados, por eso en una nota ya te mostramos todos los cambios que hubo con el calendario y las fechas de pago Bienestar mayo 2026, quiénes cobran primero la pensión adultos mayores y en qué bancos se puede retirar dinero de la Tarjeta Bienestar en todo este mes de dispersión.

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¿Cuándo pagan la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en mayo 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Pensión Bienestar de mayo 2026 que dio a conocer la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, el pago para hombres y mujeres de 30 a 64 años trabajadoras inicia este lunes 4 de mayo y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

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Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios con discapacidad.

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Calendario de pagos Pensión Bienestar 30 a 64 años mayo 2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para personas con discapacidad. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 4 de mayo 2026.

: Lunes 4 de mayo 2026. Letra B : Martes 5 de mayo 2026.

: Martes 5 de mayo 2026. Letra C : Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026.

: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo 2026. Letras D, E, F : Viernes 8 de mayo 2026.

: Viernes 8 de mayo 2026. Letra G : Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026.

: Lunes 11 y martes 12 de mayo 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 13 de mayo 2026.

: Miércoles 13 de mayo 2026. Letra L : Jueves 14 de mayo 2026.

: Jueves 14 de mayo 2026. Letra M : Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026.

: Viernes 15 y Lunes 18 de mayo 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 19 de mayo 2026.

: Martes 19 de mayo 2026. Letras P, Q : Miércoles 20 de mayo 2026.

: Miércoles 20 de mayo 2026. Letra R : Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026.

: Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026. Letra S : Lunes 25 de mayo 2026.

: Lunes 25 de mayo 2026. Letras T, U, V : Martes 26 de mayo 2026.

: Martes 26 de mayo 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 27 de mayo 2026.

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El pago de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en mayo 2026 es para todas las personas que forman parte del apoyo para personas con discapacidad que anteriormente hicieron su registro y hoy cuentan con su Tarjeta del Bienestar para cobrar su ayuda económica.

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