¿Cuánto Paga Producción para el Bienestar en 2026? Elevan Monto del Apoyo para Hombres y Mujeres

Si eres beneficiario de Producción para el Bienestar, esto te interesa. A partir de este año se anunció un aumento en el monto que se entrega a hombres y mujeres, por lo que en N+ te adelantamos cuánto pagará este programa del Gobierno de México a partir de 2026.

Como sabes, Producción para el Bienestar busca mejorar la producción de cultivos y productos de productores agropecuarios de pequeña y mediana escala en todo el país a través de Apoyos Bienestar que se entregan de manera directa.

De hecho, ya se dio a conocer el Calendario de Pagos de Producción para el Bienestar de 2026, y en una nota previa ya te dimos a conocer a quiénes les corresponde depósito este jueves 30 de abril.

Video: Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar en Sonora

Entonces, ¿cuánto paga Producción para el Bienestar en 2026 tras aumento?

El Gobierno de México dio a conocer que este programa del Bienestar actualizó el monto mínimo que entrega a sus derechohabientes, de modo que a partir de 2026 recibirán 7,300 pesos.

Si bien el monto varía de acuerdo con el cultivo, número de hectáreas y si éstas son de temporal o riego. Debes saber que el pago mínimo que deberás recibir este año será de 7,300 pesos, anteriormente era de 6,200 pesos, mientras que el máximo que te pueden depositar es de 24,000 pesos.

Pero, ojo, porque esta actualización en el monto de Producción para el Bienestar aplica para productores de cultivos prioritarios y granos de temporal de hasta 3 hectáreas. Así como para quienes producen cultivos prioritarios y granos de riego en hasta 5 hectáreas.

¿Cada cuánto depositan en Producción para el Bienestar?

A diferencia de otros apoyos del Bienestar, este programa es anual, es decir que sólo paga una vez al año el monto total a sus beneficiarios.

Los recursos se depositan en la Tarjeta del Banco del Bienestar del derechohabiente del programa.

¿Qué requisitos piden a hombres y mujeres para entrar a Producción para el Bienestar ?

Si estás interesado en aplicar a este programa, hay una serie de requisitos que debes cumplir para ser considerado entre los candidatos a recibir este beneficio económico.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México es la encargada de emitir las convocatorias para sumarse a este programa.

Ser persona física

Estar registrado o registrarte en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura

Acreditar la legal posesión de uno o más predios durante la presentación de documentos originales probatorios.

Mantener la producción en la superficie registrada en el programa, con al menos uno de los cultivos elegibles.

No estar registrado en el programa "Sembrando Vida"

Contar con identificación oficial vigente y CURP

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