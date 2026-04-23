Lanzan Calendario de Producción para el Bienestar 2026: Fechas de Pago a Lista de Beneficiarios

Buenas noticias para los beneficiarios del Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México ya dio a conocer el Calendario de pagos de Producción para el Bienestar 2026. Por lo que en N+ te desglosamos las fechas de pago por cada uno de los cultivos, así como los montos del apoyo.

Recuerda que se trata de un pago anual, por lo que los primeros derechohabientes recibirán el depósito de Producción para el Bienestar el próximo jueves 30 de abril. Sin embargo, se dio a conocer que otros productores agrícolas a pequeña y mediana escala cobrarán durante los meses de mayo, junio y septiembre de 2026.

Dado que el apoyo es directo y sin intermediarios se depositará en la Tarjeta del Bienestar de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, así que atento al saldo de tu cuenta. Recuerda que el monto del apoyo depende del cultivo y el número de hectáreas.

Calendario de Pagos Producción para el Bienestar 2026: Fechas de pago por tipo de cultivo

30 de abril 2026

Maíz

Milpa

Sorgo

18 de mayo 2026:

Frijol

Caña de Azúcar

Amaranto

Ajonjolí

Cacahuate

Calabaza

Cártamo

Chía

Colza

Garbanzo

Girasol

Haba

Lenteja

Soja

Trigo

15 de junio 2026:

Arroz

7 de septiembre 2026:

Café

Cacao

Miel

Nopal

Frijol Nayarit

Cebada

Arvejón

Avena

Otros Cultivos

¿Quiénes pueden recibir el apoyo económico de Producción para el Bienestar en 2026?

Los productores que pueden recibir este programa deben contar con superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal y de hasta 5 hectáreas en riego, o bien, ser apicultores con hasta 100 colmenas.

Como te adelantamos, al tratarse de un pago anual, se deposita en función del producto y número de hectáreas, de modo que los depósitos pueden ser de entre 7 mil y 24 mil pesos por beneficiario.

Además, deben contar con los siguientes requisitos:

Ser persona física

Estar registrado o registrarse en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura

Acreditar la legal posesión de uno o más predios mediante la presentación de documentos originales

Probatorios

Mantener en producción la superficie registrada con al menos uno de los cultivos elegibles o colmenas

No estar registrado en los programas de Sembrando Vida

Contar con identificación oficial vigente y CURP

👨‍🌾 ¡Aquí está el calendario de pagos de #ProducciónParaElBienestar!



El próximo 30 de abril recibirán su depósito anual las y los productores de maíz, milpa y sorgo. 🌽



Consulta todos los detalles aquí: https://t.co/wfDgY1jeje pic.twitter.com/EJdgvbbXSf — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 23, 2026

Montos de Depósito Producción para el Bienestar en 2026

Recuerda que los montos económicos que se enlistan a continuación se entregan de manera anual a los beneficiarios de este programa del Gobierno de México.

En caso de que tengas dudas sobre el registro, o fecha de pago, puedes acercarte al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) más cercano.

Cultivos prioritarios de temporal con hasta 3 hectáreas: 7,000 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8,000 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10,000 pesos

Cultivos prioritarios de riego con hasta 5 hectárea: 5,000 pesos

Café, cacao, caña de azúcar, nopal de hasta 20 hectáreas de temporal o hasta 5 hectáreas de riego, o de miel de abeja con hasta 100 colmenas: 7,300 pesos

Cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas: 1,200 pesos por hectárea

Historias Recomendadas