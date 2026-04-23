Estatus de Tarjetas del Bienestar: ¿Cómo Checar con CURP Cuándo Te Toca Entrega en Abril 2026?

Se está realizando la entrega de tarjetas del Bienestar en abril 2026 y si te estás preguntando si te toca recoger tu medio de pago en estos días, acá te decimos cómo checar el estatus con tu CURP para que sepas cuándo debes acudir por tu plástico en el que se te depositará tu apoyo económico.

A inicios de semana, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas exactas en las que se realizará la distribución de tarjetas a nuevos beneficiarios y en notas previas te contamos qué documentos necesitas para recogerla y dónde se realizará el reparto.

Video. Inicia la Entrega de Tarjetas a Nuevos Beneficiarios de Pensiones del Bienestar

¿Cómo checar estatus de tarjeta Bienestar con CURP?

Para saber si la recibirás en estos días de abril 2026, puedes consultar el estatus de entrega de tu tarjeta del Banco Bienestar con tu CURP, en la página oficial de la Secretaría, en el siguiente enlace: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS.bienestar/.

Ahí, solo debes ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) de 18 caracteres alfanuméricos, dar clic en la casilla de No Soy un Robot y pulsar en el botón de Buscar.

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Si la entrega de tu tarjeta de Bienestar está programada para estos días de abril de 2026, te arrojará como resultado el día, hora y lugar al que debes acudir por tu medio de pago. Si te aparece el mensaje "La CURP solicitada no cuenta con información aún", significa que todavía no está listo tu plástico.

¿Cómo saber cuándo me toca entrega de la tarjeta Bienestar?

Además de poder consultar el estatus de la tarjeta Bienestar, los beneficiarios recibirán en los próximos días un mensaje de texto en el celular que dejaron como medio de contacto, con la fecha, horario y lugar en el que les darán su tarjeta para cobrar su apoyo económico.

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Es importante señalar que la distribución de las tarjetas que se está realizando esta semana es exclusiva para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que se registraron a la Pensión Bienestar en el pasado mes de febrero de 2026.

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