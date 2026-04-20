Fechas de Entrega de Tarjetas Pensión Bienestar: ¿Quiénes la Reciben del 20 al 25 de Abril 2026?

Ariadna Montiel Reyes dio a conocer las fechas en las que se realizará la entrega de las tarjetas de la Pensión Bienestar, y acá te decimos quiénes la recibirán del 20 al 25 de abril 2026 y cómo saber cuándo te toca acudir por tu medio de pago.

A la espera de un nuevo registro de la Pensión Bienestar, algunos beneficiarios estarán recibiendo su plástico esta semana. Además de que se confirmó que el reparto de tarjetas de la Beca Rita Cetina comenzará en mayo de 2026.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas de Pensión Bienestar 2026?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que la distribución de los medios de pago de las pensiones para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años se realizará del lunes 20 al sábado 25 de abril de 2026.

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Para saber el día, hora y sede exacta a la que deben acudir por su tarjeta del Banco Bienestar, a los nuevos beneficiarios les llegará un mensaje de texto SMS con esta información al celular que dejaron como medio de contacto.

¿A quiénes les entregarán tarjeta Bienestar del 20 al 25 de abril?

La distribución de las tarjetas del Banco Bienestar que se realizará esta semana será exclusiva para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que se registraron en el pasado mes de febrero de 2026.

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Para recibir su medio de pago, los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar deben acudir en la fecha, hora y lugar donde los citaron con el comprobante del registro e identificación oficial vigente en original y copia.

Una vez que los beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores de 65 años y de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años reciban su medio de pago podrán comenzar a disfrutar de su apoyo económico, que es de 6,400 pesos bimestrales y de 3,100 pesos, respectivamente.

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