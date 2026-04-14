¿Habrá Registro de Pensión Bienestar en Abril 2026 para Adultos Mayores y Mujeres de 60-64 Años?

Los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años ya se preguntan si habrá registro de la Pensión Bienestar en abril de 2026, y acá en N+ te decimos qué se sabe sobre el nuevo periodo de inscripciones y los requisitos que se solicitan para incorporarse a estos programas sociales.

La Secretaría de Bienestar inició una nueva etapa de registro en diferentes estados del país para personas de edad avanzada de 85 años y más, y en notas previas te explicamos cuáles son los apellidos que se inscriben del 13 al 17 de abril y los requisitos que piden en los módulos.

Por este motivo, los adultos mayores que recién cumplieron 65 años o más, así como mujeres de 60 a 64 años, están a la espera de un nuevo periodo de inscripciones a la Pensión Bienestar para comenzar a recibir el apoyo de 6,400 y 3,100 pesos bimestrales, respectivamente.

¿Abrirán registro de Pensión Bienestar en abril 2026?

Pese a que ya estamos a mediados de mes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, no ha informado si habrá una nueva etapa de registro para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años en abril 2026 o cuándo se realizarán las próximas incorporaciones.

Actualmente, los módulos del Bienestar están abiertos para realizar las inscripciones de la Credencial de Servicio Universal de Salud, las cuales este mes son exclusivas para personas de edad avanzada de 85 años y más, así como para sus acompañantes.

Video. Comienza Proceso de Credencialización para el Servicio Universal de Salud

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Por esta razón parece poco probable que se vaya a abrir un nuevo periodo de inscripciones a la Pensión Bienestar de 65 y más, y la Pensión Mujeres Bienestar en abril 2026, de ahí que las personas que recién cumplieron la edad para incorporarse deberán esperar un poco más.

¿Cuándo sería el próximo registro de Pensión Bienestar 2026?

En caso de que las inscripciones para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años no se realicen en las últimas semanas de abril 2026, el próximo registro de la Pensión Bienestar podría abrirse hasta el mes de junio de este año.

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Esto debido a que en mayo 2026 se tiene programado el siguiente pago de los programas del Bienestar, sin embargo se recomienda esperar a que Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anuncie cuándo serán las próximas inscripciones de estos programas sociales.

Requisitos de registro de Pensión Bienestar 2026

De cualquier forma, si ya cumpliste 65 años o eres mujer de entre 60 a 64 años y estás a la espera del próximo registro del Bienestar es importante que vayas preparando los siguientes documentos para que no te agarren las prisas:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

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