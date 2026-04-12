¿Nueva Pensión Bienestar Adultos? Estos Apellidos se Inscriben del 13 al 17 de Abril en Módulos

Todo está listo para que este lunes inicie el registro del nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores, acá te decimos si se trata de una pensión de hombres y mujeres y qué apellidos se inscriben del 13 al 17 de abril 2026, para solicitar la Tarjeta Universal de Salud en varias partes de México.

Debido al ruido que hizo este nuevo programa, en una ya te contamos todos los detalles del programa del Bienestar que abre registro este lunes 13 de abril 2026, los requisitos y dónde se puede solicitar la Credencial Universal de la Salud, pues esta primera etapa de inscripción solo va a estar disponible en ciudades de 24 estados de México.

Video: Nueva Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo Tramitarla y Desde Cuándo Puedes Obtenerla?

¿Qué apoyo Bienestar abre registro este lunes 13 de abril 2026?

El registro que va a estar abierto no es una nueva Pensión Bienestar, sino para obtener el servicio que brinda la Credencial Universal de Salud, la cual tiene el objetivo de ofrecer un servicio unificado de atención médica de todas las instituciones de salud pública, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

Nota relacionada: Calendario Servicio Universal de Salud: ¿Quiénes se Registran del 13 al 18 de Abril 2026? Letras

Para que haya una mayor claridad al respecto, en una nota previa ya te dijimos qué adultos mayores sí y quiénes no van a poder no pueden solicitar la nueva tarjeta en los Módulos del Bienestar.

Video: Anuncian Credencialización para el Servicio Universal de Salud; Buscan Que Todos Tengan Acceso Médico

¿Qué apellidos hacen registro Bienestar del 13 al 17 de abril 2026?

El registro de la Credencial de la Salud se va a realizar por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellidos de las mujeres y hombres solicitantes, por eso acá te dejamos la lista de apellidos que van a poder inscribirse al nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores de 85 años y más del lunes 13 al viernes 17 de abril:

Lunes 13 de abril 2026 toca la letra A y B

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Ávila

Acosta

Antonio

Ayala

Aguirre

Aguilera

Arellano

Armenta

Arredondo

Alonso

Alarcón

Alcántara

Bautista

Barrera

Beltrán

Bernal

Benítez

Bravo

Becerra

Barajas

Barrios

Balderas

Blanco

Bonilla

Barragán

Baez

Becerril

Baltazar

Bustamante

Barrientos

Bello

Briones

Bustos

Badillo

Barraza

Barcenas

Bermúdez

Banda

Betancourt

Barbosa

Bojorquez

Brito

Burgos

Martes 14 de abril 2026 toca la letra C

Cruz

Castillo

Chávez

Castro

Contreras

Cortes

Cervantes

Carrillo

Campos

Camacho

Cabrera

Cardenas

Calderón

Corona

Cano

Cuevas

Carmona

Cisneros

Cordova

Celeste

Miércoles 15 de abril 2026 toca la letra D, E, F

Díaz

Domínguez

Delgado

Delgadillo

De la rosa

De la torre

Dorantes

Del río

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escalante

Escobedo

Elizalde

Echeverría

Florea

Fonseca

Figueroa

Franco

Fuentes

Fernández

Fierro

Jueves 16 de abril 2026 toca la letra G

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

Viernes 17 de abril 2026 toca la tera H, I, J, K, L

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Hermosillo

Hinojosa

Hoyos

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iglesias

Iturbe

Iturbide

Iniestra

Inclán

Jiménez

Juárez

Jaramillo

Jurado

Kumul

Kantun

Kuyol

Karam

Kante

Kennedy

Kauil

López

Luna

Lara

Leon

Lozano

Leyva

Lugo

Leal

Lira

Limon

Lázaro

Lorenzo

Linares

Lemus

Nota relacionada: Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años Reabre Registro en Abril 2026: Fechas y Cómo Solicitar

Te recordamos que el registro Bienestar de la Tarjeta Universal de Salud se hace en los Módulos del Bienestar. Y para ubicar el tuyo, debes entrar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar la entidad y municipio en el que vives y finalmente dar clic en "Buscar".

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