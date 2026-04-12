¿Nueva Pensión Bienestar Adultos? Estos Apellidos se Inscriben del 13 al 17 de Abril en Módulos
Andrés Olmos N+
Checa todos los detalles del nuevo apoyo Bienestar de adultos mayores que abre registro y qué apellidos se inscriben del 13 al 17 de abril 2026 a la Tarjeta Universal de Salud
COMPARTE:
Todo está listo para que este lunes inicie el registro del nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores, acá te decimos si se trata de una pensión de hombres y mujeres y qué apellidos se inscriben del 13 al 17 de abril 2026, para solicitar la Tarjeta Universal de Salud en varias partes de México.
Debido al ruido que hizo este nuevo programa, en una ya te contamos todos los detalles del programa del Bienestar que abre registro este lunes 13 de abril 2026, los requisitos y dónde se puede solicitar la Credencial Universal de la Salud, pues esta primera etapa de inscripción solo va a estar disponible en ciudades de 24 estados de México.
¿Qué apoyo Bienestar abre registro este lunes 13 de abril 2026?
El registro que va a estar abierto no es una nueva Pensión Bienestar, sino para obtener el servicio que brinda la Credencial Universal de Salud, la cual tiene el objetivo de ofrecer un servicio unificado de atención médica de todas las instituciones de salud pública, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.
Nota relacionada: Calendario Servicio Universal de Salud: ¿Quiénes se Registran del 13 al 18 de Abril 2026? Letras
Para que haya una mayor claridad al respecto, en una nota previa ya te dijimos qué adultos mayores sí y quiénes no van a poder no pueden solicitar la nueva tarjeta en los Módulos del Bienestar.
¿Qué apellidos hacen registro Bienestar del 13 al 17 de abril 2026?
El registro de la Credencial de la Salud se va a realizar por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellidos de las mujeres y hombres solicitantes, por eso acá te dejamos la lista de apellidos que van a poder inscribirse al nuevo apoyo Bienestar para adultos mayores de 85 años y más del lunes 13 al viernes 17 de abril:
Lunes 13 de abril 2026 toca la letra A y B
- Aguilar
- Álvarez
- Alvarado
- Ávila
- Acosta
- Antonio
- Ayala
- Aguirre
- Aguilera
- Arellano
- Armenta
- Arredondo
- Alonso
- Alarcón
- Alcántara
- Bautista
- Barrera
- Beltrán
- Bernal
- Benítez
- Bravo
- Becerra
- Barajas
- Barrios
- Balderas
- Blanco
- Bonilla
- Barragán
- Baez
- Becerril
- Baltazar
- Bustamante
- Barrientos
- Bello
- Briones
- Bustos
- Badillo
- Barraza
- Barcenas
- Bermúdez
- Banda
- Betancourt
- Barbosa
- Bojorquez
- Brito
- Burgos
Martes 14 de abril 2026 toca la letra C
- Cruz
- Castillo
- Chávez
- Castro
- Contreras
- Cortes
- Cervantes
- Carrillo
- Campos
- Camacho
- Cabrera
- Cardenas
- Calderón
- Corona
- Cano
- Cuevas
- Carmona
- Cisneros
- Cordova
- Celeste
Miércoles 15 de abril 2026 toca la letra D, E, F
- Díaz
- Domínguez
- Delgado
- Delgadillo
- De la rosa
- De la torre
- Dorantes
- Del río
- Estrada
- Espinoza
- Espinosa
- Esquivel
- Escalante
- Escobedo
- Elizalde
- Echeverría
- Florea
- Fonseca
- Figueroa
- Franco
- Fuentes
- Fernández
- Fierro
Jueves 16 de abril 2026 toca la letra G
- García
- González
- Gómez
- Gutiérrez
- Guzmán
- Guerrero
- Gallegos
- Galván
- Garza
- Galindo
- Guevara
- Gallardo
- Guerra
- Guillén
- Granados
Viernes 17 de abril 2026 toca la tera H, I, J, K, L
- Hernández
- Herrera
- Huerta
- Hurtado
- Hidalgo
- Hermosillo
- Hinojosa
- Hoyos
- Ibarra
- Islas
- Izquierdo
- Iglesias
- Iturbe
- Iturbide
- Iniestra
- Inclán
- Jiménez
- Juárez
- Jaramillo
- Jurado
- Kumul
- Kantun
- Kuyol
- Karam
- Kante
- Kennedy
- Kauil
- López
- Luna
- Lara
- Leon
- Lozano
- Leyva
- Lugo
- Leal
- Lira
- Limon
- Lázaro
- Lorenzo
- Linares
- Lemus
Nota relacionada: Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años Reabre Registro en Abril 2026: Fechas y Cómo Solicitar
Te recordamos que el registro Bienestar de la Tarjeta Universal de Salud se hace en los Módulos del Bienestar. Y para ubicar el tuyo, debes entrar a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar la entidad y municipio en el que vives y finalmente dar clic en "Buscar".
Historias recomendadas: