Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 Años Reabre Registro en Abril 2026: Fechas y Cómo Solicitar

Recién cerró la primera etapa de registro al apoyo para mujeres de 50 a 64 años de edad, pero la convocatoria del programa de Alimentación para el Bienestar establece que una segunda etapa de inscripción inicia en abril 2026, por eso acá te damos las fechas y cómo solicitar la Canasta Alimentaria.

El pasado viernes 10 de abril terminó el registro del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo salen los primeros resultados y cómo checar tu estatus de inscripción a la Canasta Alimentaria Bienestar.

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¿Cuándo reabre registro el apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

La segunda etapa de inscripciones para el programa de Alimentación para el Bienestar dará inicio el próximo lunes 20 de abril y terminará hasta el viernes 8 de mayo 2026. A diferencia del primer proceso, ahora las mujeres de 50 a 64 años deben acudir a los módulos que la Secretaría de Bienestar establezca para realizar su ingreso al programa social.

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Cabe recordar que este apoyo otorga una canasta alimentaria Bienestar, en una y hasta en seis ocasiones a lo largo del año. Como parte de los beneficios también se ofrecen servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general en el Edomex.

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¿Cómo solicitar el apoyo para mujeres de 50 a 64 años?

Para la segunda etapa de registro, las únicas personas que van a poder inscribirse en los módulos del 20 de abril al 8 de mayo 2026 son todas aquellas que hicieron su pre-registro y que su folio fue asignado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México para seguir en el proceso.

Para poder registrarse a la Canasta Alimentaria Bienestar para mujeres de 50 a 64 años, las solicitantes deben llevar siguientes documentos a su módulo en el Edomex:

Los documentos del pre-registro en línea, acá te decimos cómo descargarlos.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

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Para saber de forma exacta a quién le toca hacer registro en la segunda etapa del apoyo para mujeres de 50 a 64 años, la Secretaría del Bienestar Edomex publicará la lista de folios aceptados el 20 de abril 2026 en el siguiente link: https://bienestar.edomex.gob.mx/.

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