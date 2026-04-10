Pago Esperado: Bienestar Inicia Depósito de 6,000 Pesos, ¿Quiénes Cobran el Apoyo en Abril 2026?

El anuncio que muchos esperaban por fin llegó, pues Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar anunció el inicio del pago de más de 6 mil pesos para miles de hombres y mujeres, por tal motivo acá te decimos de qué programa se trata y quiénes cobran el apoyo económico en abril 2026.

Apenas en el mes de marzo se llevó a cabo la segunda dispersión para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo pagan la Pensión Bienestar 2026 de nuevo, en lo que será el tercer depósito del año.

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¿Qué hombres y mujeres cobran pago Bienestar de más de 6,000 pesos en abril 2026?

Las personas que van a recibir un pago de 6,450 pesos a partir de este viernes 10 de abril son los beneficiarios del programa Sembrando Vida 2026, depósito que corresponde al apoyo mensual correspondiente.

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Sembrando Vida es un programa que busca rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades. El depósito se hará a través de las Tarjetas de Bienestar y sin importar el apellido de los beneficiarios, pues el objetivo es que todos los hombres y mujeres inscritos a este apoyo reciban su dinero.

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¿Dónde darán pago Bienestar de 6,450 pesos en abril 2026?

Actualmente, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida 2026 está conformado por más de 400 mil personas, de las cuales el 67 por ciento son hombres y el 33% mujeres. El programa está presente en 1,060 municipios y casi 9 mil ejidos de los siguientes 24 estados de México:

Campeche Chiapas Chihuahua Colima Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

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Ahora que ya se sabe que el pago de 6,450 pesos corresponde a Sembrando Vida, te recordamos que todos los hombres y mujeres inscritos al programa pueden acudir a su sucursal del Banco Bienestar más cercana a cobrar su apoyo económico.

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