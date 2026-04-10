Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Dónde Hay Módulos Abiertos el 11-12 de Abril 2026?

Llegamos al fin de semana, pero el registro de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad no para, por tal motivo acá te decimos dónde habrá módulos abiertos el sábado 11 y domingo 12 de abril 2026 en el Estado de México, para poder actualizar datos y el estatus del apoyo que brinda la Secretaría de Bienestar del Edomex.

Durante toda la semana te dimos la lista de módulos abiertos para hacer el registro y el manifiesto de permanencia en Mujeres con Bienestar 2026. De igual forma te dijimos cómo puedes recuperar tu folio, en caso de que haya hecho tu pre-registro al programa en 2023 o 2024 y sigas en lista de espera.

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Mujeres con Bienestar: ¿Cómo actualizar datos 2026?

Las actualización de datos y de tu estatus se puede hacer de dos formas: Esperar las visitas domiciliarias que realizan los servidores de la nación en los 125 municipios del Edomex o acudir a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano. Para cualquiera de los casos, las mujeres de 18 a 59 años deben contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (puede ser INE o pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

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¿Dónde hay registro Mujeres con Bienestar el 11 y 12 de abril 2026?

El registro de Mujeres con Bienestar para actualizar datos se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este sábado 11 y domingo 12 de abril:

Ixtapaluca

CEDIS 042: Calle 16 de septiembre #6A, Col. La Era.

CEDIS 209: Manzana 007, San Antonio Tlalpizahuiac.

Visitas domiciliarias en las delegaciones de las colonias Río Frío y Jiménez Cantú.

Metepec

CEDIS 070: Miguel Hidalgo #123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros.

Mexicaltzingo

CEDIS 072: Emiliano Zapata #206, a un lado del local "Las Palomas".

Horario: De 09:00 a 14:00 horas.

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Si aún ninguno de los servidores de la Secretaría del Bienestar Estado de México ha ido al municipio en el que vives, te recomendamos tener paciencia ya que las visitas domiciliarias y la apertura de módulos de registro durarán todo este mes de abril, por ello debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar 2026 de tu localidad, para que sepas cuándo puedes hacer actualizar tus datos de registro al programa social.

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