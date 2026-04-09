Registro y Permanencia de Mujeres con Bienestar 18-59 Años: Dónde Hay Módulos Mañana 10 de Abril

Sigue el registro y la posibilidad de hacer el manifiesto de permanencia Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, y si cumples con los requisitos pero aún no te inscribes, acá te decimos dónde habrá módulos abiertos para solicitar el apoyo este viernes 10 de abril 2026 en el Estado de México.

Después de las vacaciones de Semana Santa, constantemente te hemos informados de la lista de módulos de registro abiertos, las fechas y cómo checar tu folio de Mujeres con Bienestar 2026, pues dicho número es importante para quienes se encuentran en lista de espera y buscan entrar al programa social en el Edomex.

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¿Cómo hacer el manifiesto de permanencia Mujeres con Bienestar 2026?

Las beneficiarias que ya son parte del programa Mujeres con Bienestar Edomex deberán realizar el registro de actualización de datos, el cual inició el pasado 9 de marzo, para mantener el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales en 2026.

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Una forma de hacer el manifiesto es esperar las visitas domiciliarias de los servidores de la nación, quienes están identificados como parte de la Secretaría de Bienestar Edomex y recorrerán los 125 municipios de la entidad de forma escalonada.

La segunda opción es que las beneficiarias vayan a su Centro de Distribución (CEDIS) cuando se anuncien fechas en el más cercano a su domicilio y deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial (INE, pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

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¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar hoy 10 de abril 2026?

El registro y manifiesto de permanencia de Mujeres con Bienestar se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este viernes 10 de abril 2026:

Cuajimalpa de Morelos

CEDIS 37: Primera Cerrada de Adolfo López Mateos No. 3.

Horario: De 09:30 a 17:00 horas.

Metepec

CEDIS 070: Miguel Hidalgo #123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros.

Mexicaltzingo

CEDIS 072: Emiliano Zapata #206, a un lado del local "Las Palomas".

Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

Huixquilucan

CEDIS 037 Jesús Del Monte. C. Adolfo López Mateos 53b, Jesús del Monte, 52764 Jesús del Monte, Méx.

CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa. Ubicación: Calle Bugambilias #5, parada El Galán, pasando la curva de la parada del Calvario, Magdalena Chichicaspa.

CEDIS 041 San Martín. Ubicación: Calle 20 de Noviembre, cerrada Huitzi, San Martín, Huixquilucan.

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Si hasta el momento ninguno de los servidores de la Secretaría del Bienestar Estado de México ha ido al municipio en el que vives, te recomendamos tener paciencia ya que las visitas y apertura de módulos de registro durarán todo el mes de abril, por ello debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar 2026 de tu localidad, para que sepas cuándo hacer tu inscripción con folio al programa.

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