Registro con Folio de Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Dónde Hay Módulos Mañana 9 de Abril?

Si aún no te inscribes a Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, el registro sigue disponible en los municipios del Edomex, por eso acá te decimos dónde habrá módulos abiertos este jueves 9 de abril 2026, los requisitos que necesitas y cómo inscribirte con folio al apoyo de 2,500 pesos por bimestre.

Debido a que el programa es uno de los más solicitados durante el mes de abril, en una nota ya te dijimos cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar 2026 y la lista de CEDIS que estuvieron abiertos este miércoles en el Estado de México.

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Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años: Requisitos de registro en abril 2026

Todas las personas que están en lista de espera porque hicieron su pre-registro a Mujeres con Bienestar en 2023 y 2024, deben acudir a su Centro de Distribución Edomex más cercano con los siguientes documentos para hacer su inscripción al programa de la Secretaría de Bienestar del Estado de México:

INE vigente del Estado de México (Original y copia).

CURP.

Proporcionar 2 números telefónicos.

Correo electrónico.

Calles y una referencia para ubicar su domicilio.

Número de folio.

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¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?

Debido a que durante el proceso de inscripción de nuevas beneficiarias solicitan el folio Mujeres con Bienestar, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas perdido:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

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¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar hoy 9 de abril 2026?

El registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este jueves 9 de abril:

Jilotzingo

CEDIS 038 Santa María Mazatla: Ubicado en calle 15 de agosto, a un costado de la veterinaria.

Tecámac

Módulo 207: Calle Rosario #16, Col. Tecámac Centro.

Módulo 86 Lomas de Tecámac: Calle Olivos 28, Lote 3

Horario: De 09:00 a 18:00 horas.

Huixquilucan

CEDIS 037 Jesús Del Monte. C. Adolfo López Mateos 53b, Jesús del Monte, 52764 Jesús del Monte, Méx.

CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa. Ubicación: Calle Bugambilias #5, parada El Galán, pasando la curva de la parada del Calvario, Magdalena Chichicaspa.

CEDIS 041 San Martín. Ubicación: Calle 20 de Noviembre, cerrada Huitzi, San Martín, Huixquilucan.

Lerma Toluca

CEDIS 064: Calle Valle Escondido, Col. Guadalupe Victoria Huitzizilapan Lerma (a un lado de la nueva explanada).

Ecatepec de Morelos

CEDIS 176 - Sauces 1: Josefa Ortiz de Domínguez #67, Sauces 1 A.

Xonacatlán

CEDIS 039: Carretera Toluca-Naucalpan, frente a la cervecería.

Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

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Si ninguno de estos módulos de registro queda cerca de tu domicilio, te recomendamos tener paciencia ya que las visitas a los municipios se harán durante todo el mes de abril, por ello debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar 2026 de tu localidad o en la página web de la Secretaría del Bienestar Edomex, para que sepas cuándo hacer tu inscripción con folio al programa.

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