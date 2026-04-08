Registro con Folio de Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: ¿Dónde Hay Módulos Mañana 9 de Abril?
Andrés Olmos N+
El programa Mujeres con Bienestar tiene registro en abril 2026 de 18 a 59 años, por eso checa los requisitos y cómo inscribirte con folio en los módulos este jueves
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Si aún no te inscribes a Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, el registro sigue disponible en los municipios del Edomex, por eso acá te decimos dónde habrá módulos abiertos este jueves 9 de abril 2026, los requisitos que necesitas y cómo inscribirte con folio al apoyo de 2,500 pesos por bimestre.
Debido a que el programa es uno de los más solicitados durante el mes de abril, en una nota ya te dijimos cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar 2026 y la lista de CEDIS que estuvieron abiertos este miércoles en el Estado de México.
Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años: Requisitos de registro en abril 2026
Todas las personas que están en lista de espera porque hicieron su pre-registro a Mujeres con Bienestar en 2023 y 2024, deben acudir a su Centro de Distribución Edomex más cercano con los siguientes documentos para hacer su inscripción al programa de la Secretaría de Bienestar del Estado de México:
- INE vigente del Estado de México (Original y copia).
- CURP.
- Proporcionar 2 números telefónicos.
- Correo electrónico.
- Calles y una referencia para ubicar su domicilio.
- Número de folio.
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¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?
Debido a que durante el proceso de inscripción de nuevas beneficiarias solicitan el folio Mujeres con Bienestar, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas perdido:
- Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio.
- Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio.
- Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio.
- Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.
¿Dónde hay registro de Mujeres con Bienestar hoy 9 de abril 2026?
El registro de actualización de datos de Mujeres con Bienestar se lleva a cabo de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex y estos son algunos de los municipios donde estarán los servidores de la nación este jueves 9 de abril:
Jilotzingo
- CEDIS 038 Santa María Mazatla: Ubicado en calle 15 de agosto, a un costado de la veterinaria.
Tecámac
- Módulo 207: Calle Rosario #16, Col. Tecámac Centro.
- Módulo 86 Lomas de Tecámac: Calle Olivos 28, Lote 3
- Horario: De 09:00 a 18:00 horas.
Huixquilucan
- CEDIS 037 Jesús Del Monte. C. Adolfo López Mateos 53b, Jesús del Monte, 52764 Jesús del Monte, Méx.
- CEDIS 040 Magdalena Chichicaspa. Ubicación: Calle Bugambilias #5, parada El Galán, pasando la curva de la parada del Calvario, Magdalena Chichicaspa.
- CEDIS 041 San Martín. Ubicación: Calle 20 de Noviembre, cerrada Huitzi, San Martín, Huixquilucan.
Lerma Toluca
- CEDIS 064: Calle Valle Escondido, Col. Guadalupe Victoria Huitzizilapan Lerma (a un lado de la nueva explanada).
Ecatepec de Morelos
- CEDIS 176 - Sauces 1: Josefa Ortiz de Domínguez #67, Sauces 1 A.
Xonacatlán
- CEDIS 039: Carretera Toluca-Naucalpan, frente a la cervecería.
- Horario: De 09:00 a 17:00 horas.
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Si ninguno de estos módulos de registro queda cerca de tu domicilio, te recomendamos tener paciencia ya que las visitas a los municipios se harán durante todo el mes de abril, por ello debes consultar el canal oficial de Mujeres con Bienestar 2026 de tu localidad o en la página web de la Secretaría del Bienestar Edomex, para que sepas cuándo hacer tu inscripción con folio al programa.
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