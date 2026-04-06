¿Hay Registro de Mujeres con Bienestar de 18-59 Años? Fechas, Módulos y Cómo Recuperar Folio

El Gobierno del Estado de México ha confirmado una buena noticia para las habitantes de la entidad, pues continúa la adhesión de personas a los apoyos del Bienestar. Uno de ellos es Mujeres con Bienestar, que ha causado algunas dudas en las últimas semanas, mientras se desarrollan procesos de inscripción. Por ello, aquí te explicamos si hay registro, las fechas de trámite en los municipios y cómo checar tu folio, uno de los requisitos indispensables.

Y es que, como te hemos dado a conocer en otras notas, se ha abierto el registro de otros programas como el de la entrega de Canasta de Bienestar, así como apoyo al mejoramiento de vivienda.

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¿Hay registro de Mujeres con Bienestar en abril 2026?

Distintas publicaciones en redes sociales han generado dudas de si en abril 2026 hay registro de Mujeres con Bienestar, ya que este mes se cierra la inscripción de Alimentación para el Bienestar, otro apoyo enfocado en la población de mujeres en el Estado de México.

Pero además, también se ha convocado a una actualización de datos a las personas que ya cuenten con su registro y folio en Mujeres con Bienestar. En los últimos días, se ha llevado a cabo este proceso en diferentes municipios mexiquenses.

Y aunque se detuvo durante las vacaciones de Semana Santa, se retoma desde este lunes 6 de abril 2026 en los Módulos de Bienestar o CEDIS. Para saber dónde y si te corresponde acudir a realizar el proceso, te recomendamos consultar a través del canal oficial de Mujeres con Bienestar de tu localidad o en la página oficial de Secretaría del Bienestar del Estado de México.

No obstante, debes saber que las personas que deben realizar esta actualización, para no perder el depósito, son quienes realizaron su Pre-Registro en el año 2023 y 2024 al Programa "Mujeres con Bienestar" y se encuentran en lista de espera.

¿Cómo recuperar el folio de Mujeres con Bienestar?

Debido a que durante el proceso de actualización te solicitarán el folio, que es el requisito más importante para hacer la última etapa del registro a Mujeres con Bienestar 2026 en el Estado de México, existen cuatro formas en que puedes consultarlo, en caso de que lo hayas extraviado:

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio.

más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio.

que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223 . En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio.

. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

Nota relacionada: Pre-Registro Mujeres con Bienestar: Así Aseguras con tu FUB el Apoyo de Canasta Alimentaria 2026

Con esta información de la consulta del folio, te pedimos estar pendiente de toda la información oficial que publique la Secretaría de Bienestar del Estado de México o las autoridades municipales, para que sepas cuándo estarán los servidores de la nación haciendo el registro Mujeres con Bienestar o la actualización de datos en 2026 en el municipio en que vives.

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