¿Cuándo Inicia y Termina Semana de Pascua 2026? Esta Fecha Concluyen Vacaciones | Calendario

Con el fin de los días en los que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, empieza un periodo que es igual de significativo para los practicantes de la fe católica. Este tiempo es particularmente conocido por los primeros días, pero su duración es más larga. Conoce cuándo inicia y termina la Semana de Pascua y por qué está relacionada con el fin de las vacaciones en México.

Como te dimos a conocer recientemente, este domingo se celebró la resurrección de Jesús, momento que renueva la fe cristiana año con año, pero le sigue otro lapso en el que se invita a la celebración, ya que ha regresado de la muerte Jesús.

Video: ¿Qué es el Triduo Pascual y Cuál es su Significado en Semana Santa?

¿Cuándo inicia y termina la Semana de Pascua 2026?

La Pascua comenzó este domingo 5 de abril 2026, en el día también llamado Domingo de Resurrección.

De acuerdo con su etimología, a partir de su significado de "paso", se llama así a este día y periodo por el paso del Señor de la muerte a la vida.

Según señala la editorial católica Paulinas, cuando se da término a la Semana Santa, comienza el Tiempo Pascual. Este tiempo se celebra durante cincuenta días, finalizando el Domingo de Pentecostés (24 de mayo 2026).

En este tiempo que se inaugura el Domingo de Resurrección, las celebraciones giran en torno a Cristo resucitado, junto a sus discípulos antes de subir a los cielos; hecho que ocurrirá a los cuarenta días, dando lugar a la celebración de la Ascensión del Señor.

Los días restantes comienza la preparación para la venida del Espíritu Santo (Domingo de Pentecostés), que dará término a este tiempo pascual.

Sin embargo, se considera como Semana de Pascua porque en algunas culturas se vincula también con una celebración judía, además de días que se relacionan con el descanso, y en México se relaciona con las vacaciones de educación básica.

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa en México en 2026 terminan el 10 de abril, mientras que las clases de nivel básico reinician el lunes 13 de abril.

Durante los días previos son conocidos y referidos como la Semana de Pascua.

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