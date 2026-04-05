Papa León XIV Insta a Rechazar Guerras y No Ser Indiferentes; Convoca a Vigilia por la Paz

El papa León XIV instó a los líderes mundiales en su mensaje de Pascua de este domingo 5 de abril a poner fin a los conflictos que asolan el mundo y a deponer las armas, así como abandonar cualquier plan de poder, conquista o dominación.

Además, convocó a una vigilia de oración por la paz en El Vaticano para el próximo sábado 11 de abril y llamó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra.

"¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", pidió desde la Logia central de la basílica de San Pedro, tras anunciar esa velada e invitar a todos a participar en la misma.

"En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por un odio y una indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal", dijo.

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León XIV hizo un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos mundiales a través del diálogo, pero se apartó de la tradición de enumerar los males del mundo por su nombre en la bendición "Urbi et Orbi".

"¡Dejemos que nuestros corazones sean transformados por su inmenso amor por nosotros! ¡Que quienes portan armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz!", imploró.

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"¡No una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo! ¡No con el deseo de dominar a los demás, sino de encontrarnos con ellos!", pidió.

El pontífice, que se ha convertido en un crítico declarado de la guerra de Irán, lamentó en un mensaje especial a las 50 mil personas reunidas en la Plaza de San Pedro que la gente "se está acostumbrando a la violencia".

"Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos", agregó.

Recuerda a Francisco

En su homilía, hizo un llamado a ejercer la esperanza frente a "la violencia de la guerra que mata y destruye", y afirmó que "necesitamos hoy este canto de esperanza" mientras los conflictos se extienden por todo el mundo.

Su santidad no mencionó ningún conflicto específico en la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo). Fue inusualmente breve y directo. Rompió con la tradición seguida desde hace años por sus predecesores.

Sin aludir a las guerras por su nombre, León XIV citó a su predecesor, el Papa Francisco, quien durante su última aparición pública desde la misma logia la pasada Pascua recordó a los fieles la "gran sed de muerte, de matar, que presenciamos cada día". Francisco, debilitado por una larga enfermedad, falleció al día siguiente, el Lunes de Pascua.

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Asimismo, subrayó que la paz que Jesucristo entrega con su resurrección "no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros".

"¡Convirtámonos a esa paz de Cristo!", reclamó.

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El papa peruano estadounidense afirmó que la historia de la Pascua, cuando la Biblia dice que Jesús resucitó de entre los muertos tres días después de no oponer resistencia a su ejecución por crucifixión, demuestra que Cristo fue "completamente no violento".

"En este día de celebración, abandonemos todo deseo de conflicto, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras", exhortó.

En este sentido aprovechó para retomar la expresión "globalización de la indiferencia" del fallecido Francisco.

Desde el balcón central de la basílica de San Pedro, deseó "Felices Pascuas" a la multitud en diez idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el polaco y el español, antes de que las campanas repicaran.

Con la bendición "Urbi et Orbi" posterior a la misa del Domingo de Resurrección León XIV concluyó la primera Semana Santa de su aún reciente papado, marcada por su presencia en todos los ritos litúrgicos desde el pasado Domingo de Ramos.

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Con información de Agencias

ASJ