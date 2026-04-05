Investigan Tiroteo Cerca de la Casa Blanca; Buscan a Sospechoso y Refuerzan Seguridad

Agentes policiales del Servicio Secreto investigan un tiroteo cerca de la Casa Blanca, por lo que buscan a una persona implicada en el caso y reforzaron la seguridad en la zona de Lafayette Saquare.

Anthony Guglielmi, portavoz de la agencia federal que protege al presidente Donald Trump, dijo que las indagatorias se llevan a cabo en conjunto con las policías de DC y la de parques de Estados Unidos.

El Servicio Secreto señaló que los disparos fueron en los primeros minutos de este 5 de abril y que no localizaron heridos. Asimismo, se indicó que las actividades en la Casa Blanca se desarrollan de forma normal

"Poco después de la medianoche del 5 de abril de 2026, oficiales de policía del Servicio Secreto respondieron a reportes de disparos en las inmediaciones de Lafayette Park", se informó.

We are investigating overnight gunfire in the area of Lafayette Park in conjunction with @DCPoliceDept and @usparkpolicepio. Anyone with information is urged to call DC Police at 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/AAUJd8Wt7L — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 5, 2026

"Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva del parque y el área circundante, y no se localizó a ningún sospechoso. No se han reportado heridos", señaló en un boletín emitido a las 2:34 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién fue el atacante?

Las autoridades indicaron que buscan a una persona de interés que supuestamente iba en un vehículo, sin embargo, no ofrecieron detalles de inmediato porque las pesquisas están en curso.

"La Policía del Servicio Secreto, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana y la Policía de Parques de EE. UU., está buscando activamente un posible vehículo y a una persona de interés", se indicó.

Además, las medidas de seguridad en la Casa Blanca fueron reforzadas y los cierres de calles continúan vigentes en el área.

Guglielmi pidió que cualquier persona que tenga información llame a la policía de DC al 202-727-9099 o mande un mensaje de texto al 50411.

Lafayette Square se encuentra justo al norte de la Casa Blanca, a poco más de 50 metros, solo separada por Pennsylvania Avenue. En el centro del parque público histórico hay una estatua del Marqués de Lafayette, héroe de la independencia de Estados Unidos.

A menudo, es punto de concentración para protestas y reuniones públicas. Este domingo, ahí se encontraba Philipos Melaku-Bello, encargado de la vigilia por la paz, protesta pacífica que lleva 44 años en la Plaza Lfayette, según dos fotografías de Reuters. El sitio fue desalojado, pues Trump ordenó que la manifestación fuera retirada.

Hasta ahora, no se ha informado por qué se dio el tiroteo en este punto emblemático, visitado por numerosos turistas en el día.

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ASJ