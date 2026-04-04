Balacera en Lomas de Chapultepec Hoy Deja Una Persona Muerta; Se Reporta Un Detenido

La tarde de este sábado 4 de abril, un reporte de robo a casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, derivó en un operativo policial que dejó como saldo un presunto delincuente detenido y otro abatido.

De acuerdo con elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la calle Montañas Rocallosas, donde un guardia de seguridad privada alertó a las autoridades tras observar a varios sujetos ingresar de manera sospechosa a un domicilio. El vigilante solicitó apoyo a través del número telefónico de cuadrante y se mantuvo atento a distancia para no poner en riesgo su integridad.

Al arribar al lugar, los uniformados implementaron un despliegue operativo en la zona. Durante la intervención, detectaron a dos hombres que salían del inmueble y emprendían la huida. Al percatarse de la presencia policial, uno de los sospechosos realizó disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión al considerar que su vida estaba en peligro.

Balacera en Lomas de Chapultepec. Foto: N+

Detienen a presunto asaltante

En el sitio, uno de los presuntos responsables fue detenido, mientras que el segundo intentó escapar a bordo de un vehículo color negro. Sin embargo, resultó lesionado durante el enfrentamiento. Paramédicos que acudieron al lugar lo valoraron, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras controlar la situación, los policías acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales para la realización de los peritajes correspondientes.

Dentro del vehículo involucrado, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con diversas herramientas y una caja fuerte. Tanto los objetos como el detenido, un hombre de 28 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Frustran Asalto en Lomas de Chapultepec: Asaltante Muere Durante Intercambio

Historias recomendadas: