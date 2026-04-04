Buscan a Familiares de Niña de 3 Años Atropellada Durante Incidente en Edomex; Su Madre Murió

Después de un incidente vehicular fatal, en el que murieron una mamá y su hijo, las autoridades mexiquenses buscan a los familiares de la pequeña hija. Ella es una menor de 3 años que resultó lesionada.

La familia en motocicleta fue atropellada mientras circulaba sobre la carretera Chalco-Miraflores en la zona de La Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Video: Buscan a Familiares de Niña de 3 Años Lesionada en Accidente de la Carretera Chalco-Miraflores

Menor se encuentra en estado de salud delicado

Derivado de un accidente vehicular registrado en el municipio de Chalco, Estado de México, una menor resultó lesionada y fue trasladada para su valoración y atención médica especializada.

Actualmente, la paciente recibe atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), donde es atendida por personal médico especializado, de acuerdo con su condición clínica.

Su estado de salud se reporta como delicado, por lo que permanece bajo vigilancia médica continua, informó IMSS-Bienestar.

Hasta el momento, no se ha acreditado por vías oficiales el parentesco directo con la menor. En este contexto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha informativa para la localización de sus familiares

IMSS Bienestar mantiene un monitoreo permanente de la atención brindada, con el

objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos y reforzar la calidad en la

atención.

Video: Tragedia en Chalco: Familia Completa Viaja en Moto y Joven en Auto los Impacta; Muere Madre e Hijo de 5 Años

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