Artemis II: Astronautas Reportan Olor a Quemado en el Inodoro Espacial de 23 Millones de Dólares

La misión Artemis II enfrenta un contratiempo inusual pero relevante a bordo de la cápsula Orion: los astronautas reportaron un persistente olor a quemado proveniente del inodoro espacial, uno de los sistemas más costosos y avanzados jamás diseñados para vuelos tripulados.

El dispositivo, conocido oficialmente como Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS, por sus siglas en inglés) y desarrollado por la NASA, tuvo un costo aproximado de 23 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo inodoro más caro de la historia, de acuerdo con Guinness World Records. Su diseño, basado en titanio impreso en 3D, requirió más de seis años de desarrollo e innovación tecnológica.

Este sistema representa una inversión significativa para su diseño e implementación integral, y destaca por ser el primer baño completamente funcional incorporado en una misión de espacio profundo. Fue concebido específicamente para operar en condiciones de microgravedad, garantizando un manejo eficiente y seguro de los desechos humanos.

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Fallas en inodoro, desde el primer día

Sin embargo, tras el lanzamiento del martes, la manguera de orina del sistema presentó una avería. Aunque la tripulación logró repararla rápidamente, el incidente derivó en un nuevo problema, un olor a quemado que persiste dentro del módulo y que podría obligar a una nueva intervención técnica.

Inodoro espacial. Foto: Agencia Espacial Canadiense

Hasta ahora, la falla no representa un riesgo crítico para la misión, pero sí añade incomodidad a los astronautas en un entorno donde cada sistema es vital.

Artemis II continúa su trayectoria hacia la Luna y se espera que alcance su punto clave el próximo lunes 6 de abril, cuando la tripulación capture imágenes de la cara oculta del satélite natural.

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