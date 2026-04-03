Astronautas de Artemis II Han Recorrido Ya la Mitad del Camino Hacia la Luna

Este sábado 4 de abril, la tripulación de Artemis II superó la mitad de su travesía rumbo a la Luna, acercándose a uno de los momentos más importantes de la misión.

El equipo está integrado por los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. Se prevé que el próximo lunes 6 de abril alcancen el punto clave del viaje, cuando la nave realice un sobrevuelo alrededor de la Luna a gran velocidad. Durante esta maniobra, los tripulantes captarán imágenes de la enigmática cara oculta del satélite natural, una región que permanece invisible desde la Tierra.

Este vuelo marca el primer viaje tripulado hacia la Luna en más de cinco décadas, lo que representa un paso decisivo en el regreso de la exploración humana al espacio profundo y da continuidad al legado del histórico programa Apolo de la NASA.

Así se ve la luna. Foto de la NASA

Trayecto

En el trayecto continuaron las operaciones cotidianas y de supervivencia de los astronautas, pero antes, tras haber completado la maniobra que les permitiría orbitar en próximas horas el satélite, la tripulación de la Misión Artemisa II mandó imágenes extraordinarias de la Tierra, las primeras selfies de nuestro planeta en más de 50 años.

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Sistema universal de gestión de residuos

La NASA explicó la operación del sistema universal de gestión de residuos, un inodoro compacto de 142 litros diseñado para la microgravedad. Los residuos sólidos se almacenan en contenedores con control de olores, mientras que la orina pretratada se expulsa al exterior diariamente.

También llegaron imágenes del desayuno preparado por el canadiense Jeremy Hansen mientras el piloto Victor Glober se ejercitaba.

A las 8 de la noche tiempo del centro de México, la nave Integrity se encontraba a medio camino rumbo a la Luna, a más de 200 mil kilómetros de la Tierra y aproximadamente 200 mil kilómetros restantes de la órbita lunar, a una velocidad promedio de 1.5 kilómetros por segundo. La órbita lunar los impulsará de regreso a la Tierra entre el domingo y lunes próximos.

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Con información de N+

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