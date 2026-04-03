Denuncian ante la FGR a Saqueadores de Huevos de Tortuga Captados en Playa Escobilla, Oaxaca

Dos sujetos fueron captados mientras saqueaban huevos de tortuga en el santuario de Playa Escobilla, en Oaxaca. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En el video difundido en redes sociales los saqueadores huyen tras haber robado un nido de tortugas.

huyen tras haber robado un nido de tortugas. Los atentados contra la biodiversidad representan un delito federal que se pena hasta con 9 años de prisión.

Noticia relacionada: Inicia Temporada de Anidación de Tortuga Marina en Yucatán: Blindan Playas para su Protección

Denuncian a saqueadores de huevos de tortuga

En la grabación, los saqueadores responden con sorpresa cuando notan que están siendo grabados. Al ser exhibidos, se dieron a la fuga. Los sujetos arrojaron los huevos en costales en una laguna cercana al área natural protegida.

Al respecto, la CONANP informó que presentó una denuncia tanto ante la FGR como ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La dependencia señaló que los hechos grabados en video eran “totalmente lamentables e inaceptables” y añadió:

“Este atentado contra la biodiversidad no solo vulnera el equilibrio ecológico, sino que representa un delito federal”.

Cabe señalar que en México la sustracción o comercialización de productos de vida silvestre se considera un delito que conlleva penas de entre uno a nueve años de prisión. Además puede acarrear multas significativas.

Video: ¿Los Reconoces? Captan en Video a Sujetos Saqueando Nidos de Tortuga y Maltratando Ejemplares en Oaxaca

Especies de tortugas marinas de México se recuperan y se alejan de la extinción

En las últimas décadas, México ha vivido un cambio radical en su posición ante la conservación de las tortugas marinas. Si hace varias décadas era común la venta de huevos de estas especies en varios estados de la República, hoy su comercialización es sancionada y su consumo es denunciado.

Un estudio publicado en 2025 en Endangered Species Research reveló que México lidera la recuperación de especies de tortugas marinas. Especialmente la tortuga verde ha presentado un notable crecimiento en su población.

El estudio señala que desde la prohibición del consumo de huevos de tortuga verde en 1990, esta especie se ha alejado lentamente de la extinción en las costas de México:

“La población tortuga verde del Pacífico Oriental ha aumentado de forma constante durante las últimas dos décadas y actualmente se acerca a los niveles de abundancia reportados por última vez hace más de 50 años”.

La investigación reconoce que este ha sido posible por la colaboración de ambientalistas, científicos, pobladores y autoridades. La CONANP señala que, en lo que va de esta temporada, se han contabilizado 10 arribadas de tortugas marinas.

Se han protegido poco más de 1 millón 263 mil anidaciones. Esto ha permitido la conservación de más de 113 millones de huevos de tortuga.

Historias recomendadas: