Recala Tortuga Muerta en Playa de Coatzacoalcos al Sur de Veracruz

La mañana de este martes 31 de marzo, fue localizada una tortuga muerta de la especie Lora, en la playa de Coatzacoalcos a la altura de la colonia Playa Sol, al sur del estado de Veracruz.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, serán las autoridades las que determinen que originó su fallecimiento. Es de mencionar, que en esa misma zona, recalaron nuevamente plastas de hidrocarburo en el área de playa este martes.

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Cría de tortuga es hallada muerta y con rastros de crudo en una playa de Alvarado, Veracruz

El pasado lunes 30 de marzo, una cría de tortuga fue encontrada muerta con manchas de hidrocarburo, en una de las playas de la zona conocida como "Los Barrancones", junto a Las Barrancas del municipio de Alvarado, Veracruz.

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En el caparazón del ejemplar marino, fueron observados los restos de hidrocarburos. Hasta el momento, no se ha emitido ningún tipo de reporte por parte de las autoridades acerca del hallazgo de este ejemplar.

Pelícano con hidrocarburo es encontrado en playa de Alvarado

Un pelícano más fue encontrado en playa Salinas en el municipio de Alvarado, Veracruz. El ejemplar arribó a la zona el pasado jueves 26 de marzo con restos de hidrocarburo y un ala rota. Derivado del reporte del ave, un elemento del ayuntamiento de Alvarado acudió para llevarse al pelícano manchado del crudo y trasladarlo a las instalaciones del Aquarium de Veracruz.

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Es de mencionar, que no se emitió ningún comunicado sobre el hallazgo de este pelícano herido y se desconoce su estado de salud actual, luego de ser hallado en playa Salinas en Alvarado.

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LLZH