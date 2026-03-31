Prohíben Pescar en Río Filobobos en Altotonga, Veracruz: ¿Por Qué Habrá Veda por Dos Años?

mHabitantes de comunidades de Las Minas, Altotonga, Tlapacoyan y Martínez de la Torre, pertenecientes a la zona serrana al norte del estado de Veracruz, desde hace varios años integran el Comité los Guardianes del Río para cuidar a las especies de la extinción, como lo explicó Francisco Lascano Bello, integrante de este comité.

"Nosotros estamos organizados para cuidar el río, la extinción de lo que es trucha, camarón, kamaiyah, burritos; en la zona ya no hay, ya no existen".

Video: Habitantes de Altotonga, Veracruz, Implementan Veda de Dos Años en Río Filobobos

Los pobladores determinaron implementar la veda durante un periodo de dos años, ya que, con base en la ley de los usos y costumbres, ellos tienen la autonomía para la resolución de conflictos internos que se presenten en la comunidad conforme a sus propias normas.

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Pobladores suspenden actividades de pesca en río Filobobos de Altotonga, Veracruz

El director del Fomento Agropecuario Altotonga, Arturo Cano Martínez, indica que esta decisión es un derecho que tienen, pues la ley de usos y costumbres les permite organizarse y preservar sus especies endémicas, cuidar su río y sembrar alevines de estas cuatro especies.

"La ley de usos y costumbres, que le permite organizarse y preservar sus especies endémicas, y sembrar alevines de estas cuatro especies, así en tiempo venidero no se extinguirán".

Para informar a las personas que estaba prohibido pescar en los 15 km del río Filobobos que atraviesa el municipio de Altotonga, se han colocado distintos señalamientos donde se indica que no está permitida la pesca en el lugar. Para llegar al sitio, hay que internarse en la sierra de Altotonga y transitar por un camino de terracería por más de dos horas y media.

Asimismo, los pobladores del lugar indicaron que, si se logra la sobrepoblación de las distintas especies que habitan en el río, en los próximos dos años se analizará la situación para determinar si la veda se levanta o sigue en pie.

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