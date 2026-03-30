Marina Realiza Evacuación Médica de Tripulantes de un Buque, en Veracruz; Esto se Sabe

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, emitió un comunicado donde informó, que el pasado domingo 29 de marzo, personal naval brindó apoyo de evacuación médica a dos tripulantes de sexo masculino de un buque mercante en Veracruz.

De acuerdo con lo informado, los tripulantes que requirieron la atención médica, presentaron síntomas de hipoxia, lo que derivó en una disminución del suministro de oxígeno. Esto se dio, tras ingresar a un compartimento de carga de dicha embarcación.

Su atención se llevó a cabo a través de una solicitud recibida por parte de la Capitanía Regional del Puerto de Veracruz, activándose de manera inmediata los protocolos de auxilio para salvaguardar la vida humana de los tripulantes en la mar.

Patrulla de la Armada arriba a zona donde tripulantes requerían atención médica

Derivado de la alerta, una patrulla interceptora de la Armada de México zarpó del muelle de la Primera Región Naval, para llegar al al punto donde se encontraba el buque que requería la atención. Una vez hallado el barco, personal naval efectuó las maniobras correspondientes para el embarque seguro de dos tripulantes de sexo masculino de nacionalidad extranjera.

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Tripulantes son trasladados a clínica para su atención médica en Veracruz luego de presentar síntomas de hipoxia

Luego de que la patrulla de la Armada de México llegara hasta la zona del mar donde se encontraba la embarcación que requería la atención, los pacientes identificados como dos hombres, fueron trasladados al muelle de la Primera Región Naval, donde fueron desembarcados y trasladados en ambulancia a una clínica en la región, con el fin de recibir atención médica especializada, después de haber presentado síntomas de hipoxia, una disminución del suministro de oxígeno.

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LLZH