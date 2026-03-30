Aprobadas por Cofepris: Lista de Playas Aptas de Veracruz para Vacaciones de Semana Santa 2026
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Te compartimos las playas de Veracruz que son aptas para su uso recreativo según Cofepris, para vacaciones de Semana Santa 2026
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En el marco del arranque de la temporada vacacional de semana santa 2026, la COFEPRIS compartió los resultados de su monitoreo realizado en distintas playas del estado de Veracruz para comprobar si son aptas o no para su uso recreativo.
El monitoreo se realizó entre los días 2 y 12 de marzo del 2026, en 36 playas de la entidad veracruzana, donde se analizó la calidad bacteriológica del agua en el mar y mostrar el nivel de enterococos.
¿Cuáles son las playas aptas para su uso recreativo durante vacaciones de Semana Santa 2026 en Veracruz?
En la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, se realizó el muestreo entre el 3 y el 10 de marzo, arrojando com resultado que las siguientes playas sean aptas para su uso.
- Playa Antón Lizardo: Antón Lizardo
- Playa Santa Ana: Santa Ana, Santa Ana II
- Playa Tumbao: Tumbao, Tumbao II
- Playa Mocambo: Mocambo
- Playa Gaviota: Gaviota II
- Playa Pelicano: Pelicano I, Pelicano II
- Playa La Bamba: La Bamba
- Playa José Martí: José Martí
- Playa Villa del Mar: Villa del Mar
- Playón de Hornos: Playón de Hornos
- Playa Regatas: Regatas
En Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, el análisis de las siguientes playas se llevó a cabo entre el 4 y el 12 de marzo, las cuales también son aptas.
- Playa Barra Norte: Playa Barra Norte I, Playa Barra Norte II
- Playa mis Amores: Mis Amores
- Playa Azul: Playa Azul I, Playa Azul II
- Playa Galindo: Galindo
- Playa San Antonio: San Antonio
- Playa Barra Galindo: Barra Galindo
- Playa Isla Tajín: Isla Tajín
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Las siguientes playas analizadas se encuentran ubicadas en Martínez de la Torre, en Costa Esmeralda, al norte del estado de Veracruz. El muestreo fue llevado a cabo entre el 2 y el 12 de marzo 2026, todas fueron calificadas como aptas.
- Playa Tecolutla: Tecolutla
- Playa Noray: Noray
- Playa Monte Gordo: Monte Gordo
- Playa Casitas: Casitas
- Playa Maracaibo: Maracaibo
- Playa Navarro: Navarro
- Playa Lechuguillas: Lechuguillas
Mientras que en San Andrés Tuxtla, en la zona de Los Tuxtlas, Veracruz, el análisis de enterococos se realizó entre el 3 y el 10 de marzo. El resultado arrojó que son aptas.
Playa Balzapote: Balzapote
Playa Montepío: Montepío
Playa Hermosa: Hermosa
Playa Costa de Oro: Costa de Oro
Playa Salinas Roca Partida: Salinas Roca Partida
Playa Punta Puntilla: Punta Puntilla
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LLZH