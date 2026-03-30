Aprobadas por Cofepris: Lista de Playas Aptas de Veracruz para Vacaciones de Semana Santa 2026

En el marco del arranque de la temporada vacacional de semana santa 2026, la COFEPRIS compartió los resultados de su monitoreo realizado en distintas playas del estado de Veracruz para comprobar si son aptas o no para su uso recreativo.

El monitoreo se realizó entre los días 2 y 12 de marzo del 2026, en 36 playas de la entidad veracruzana, donde se analizó la calidad bacteriológica del agua en el mar y mostrar el nivel de enterococos.

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¿Cuáles son las playas aptas para su uso recreativo durante vacaciones de Semana Santa 2026 en Veracruz?

En la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, se realizó el muestreo entre el 3 y el 10 de marzo, arrojando com resultado que las siguientes playas sean aptas para su uso.

Playa Antón Lizardo: Antón Lizardo

Playa Santa Ana: Santa Ana, Santa Ana II

Playa Tumbao: Tumbao, Tumbao II

Playa Mocambo: Mocambo

Playa Gaviota: Gaviota II

Playa Pelicano: Pelicano I, Pelicano II

Playa La Bamba: La Bamba

Playa José Martí: José Martí

Playa Villa del Mar: Villa del Mar

Playón de Hornos: Playón de Hornos

Playa Regatas: Regatas

En Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, el análisis de las siguientes playas se llevó a cabo entre el 4 y el 12 de marzo, las cuales también son aptas.

Playa Barra Norte: Playa Barra Norte I, Playa Barra Norte II

Playa mis Amores: Mis Amores

Playa Azul: Playa Azul I, Playa Azul II

Playa Galindo: Galindo

Playa San Antonio: San Antonio

Playa Barra Galindo: Barra Galindo

Playa Isla Tajín: Isla Tajín

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Las siguientes playas analizadas se encuentran ubicadas en Martínez de la Torre, en Costa Esmeralda, al norte del estado de Veracruz. El muestreo fue llevado a cabo entre el 2 y el 12 de marzo 2026, todas fueron calificadas como aptas.

Playa Tecolutla: Tecolutla

Playa Noray: Noray

Playa Monte Gordo: Monte Gordo

Playa Casitas: Casitas

Playa Maracaibo: Maracaibo

Playa Navarro: Navarro

Playa Lechuguillas: Lechuguillas

Mientras que en San Andrés Tuxtla, en la zona de Los Tuxtlas, Veracruz, el análisis de enterococos se realizó entre el 3 y el 10 de marzo. El resultado arrojó que son aptas.

Playa Balzapote: Balzapote

Playa Montepío: Montepío

Playa Hermosa: Hermosa

Playa Costa de Oro: Costa de Oro

Playa Salinas Roca Partida: Salinas Roca Partida

Playa Punta Puntilla: Punta Puntilla

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