Derrame de Hidrocarburo Continúa Afectando Actividad Pesquera en Veracruz

En la costa central, municipios como Alvarado y el puerto de Veracruz los pescadores tratan de volver a la actividad, pero con temor de que sus redes se vean afectadas por el chapopote.

Video: Pescadores Tratan de Volver a la Actividad tras Derrame de Hidrocarburo en el Golfo de México

Al respecto Jaime Santiago Rojas, presidente de la Federación de Sociedades Pesqueras de Alvarado, indicó:

“Alvarado, Veracruz, con mi flota pescando desafortunadamente nos encontramos hidrocarburo, siendo petróleo crudo como ustedes ven dicen que no hay, hay demasiada en las playas y esto afecta los pescadores”

Por su parte Bernardo Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores del Puerto de Veracruz, señaló:

“Hay que retirar todo ese material porque eso dificulta que naveguen con libertad las embarcaciones”

Turismo

Los pequeños grumos de chapopote aparecen en las playas donde se espera la llegada del turismo desde este fin de semana.

Algunas zonas como Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz ya acumula toneladas de bolsas con restos de hidrocarburo.

Yesenia, habitante de Barrillas, indicó:

“Desde creo fue el domingo y dijeron si vamos a mencionar para que se las quiten de aquí de Barrillas se las lleven, pero hasta ahorita no y eso es desde el domingo y ya hoy es viernes”

Autoridades estatales informaron que continúan las labores de limpieza en coordinación interinstitucional para garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones durante las vacaciones.

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Con información de Pedro Morales

LECQ