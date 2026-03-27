¿Qué Pasó en la FES Cuautitlán? Mujer Muere al Interior de Instalaciones de la UNAM en Edomex

El reporte de una mujer sin vida al interior de la FES Cuautitlán provocó la movilización de servicios de emergencia en el Estado de México; esto fue lo que pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, se activaron los protocolos correspondientes para brindar atención médica a la víctima; así lo confirmó la Facultad de Estudios Superiores Unidad Cuautitlán.

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“Se activaron los protocolos de atención de emergencia, aplicando maniobras de RCP y el uso de desfibrilador por parte de salud de la institución”, indicó.

Asimismo, refirió que, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento, por lo que dieron aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo los procesos legales.

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¿Quién era la mujer que murió en la FES Cuautitlán?

La FES Cuautitlán indicó que ya brinda el acompañamiento institucional a los familiares de la persona que perdió la vida este 27 de marzo de 2026. “Ofreciendo el apoyo necesario en todo momento”, puntualizó.

Asimismo, las autoridades educativas confirmaron que la mujer que perdió la vida fue identificada como una egresada de esa casa de estudios y cuando estaba en las instalaciones presentó una emergencia médica.

“De acuerdo con la información disponible, contaba con antecedentes médicos”, señaló.

Finalmente, expresaron sus condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos. A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes en las que se observaban las unidades de servicios de emergencias de la UNAM, así como de servicios funerarios.

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EPP