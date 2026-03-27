Segunda Balacera Hoy en Colonia Morelos Deja Un Muerto; Así Fue el Ataque Armado en CDMX

Una balacera en la colonia Morelos provocó movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México; es el segundo ataque armado en el día en esa misma zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos pidieron ayuda a las autoridades luego de escuchar diversas detonaciones por arma de fuego en un inmueble ubicado en inmediaciones de la calle Panaderos.

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Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación.

¿Cómo ocurrió la segunda balacera en la colonia Morelos?

En el domicilio hallaron a un hombre de 20 años de edad, lesionado por disparos, por lo que solicitaron la presencia de unidades médicas; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los testigos refirieron que el ataque estuvo a cargo de dos personas, quienes, luego de cometer el crimen, huyeron en motocicleta.

Por esta razón, la SSC comenzó una persecución y seguimiento virtual de cámaras de videovigilancia del C2 Norte, para tratar de dar con los presuntos responsables.

“El personal operativo detuvo a dos probables responsables”, confirmó la SSC.

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Menor y hombre asesinados en colonia Morelos

Este es el segundo ataque armado registrado en la colonia Morelos, debido a que esta mañana una balacera dejó sin vida a un hombre de 42 años de edad y un adolescente.

Los hechos ocurrieron en la zona comercial conocida cuando sujetos interceptaron a las víctimas y abrieron fuego; después huyeron en motocicleta.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por estos hechos y ya buscan a los responsables.

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