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¿Qué Pasó en la Colonia Morelos Hoy? Matan a 2 Personas en Balacera, Entre Ellas Un Menor

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De acuerdo con los primeros reportes, por la balacera murieron dos personas, entre ellas un menor de edad

Este 28 de marzo, autoridades reportan el asesinato de un hombre de 42 años y un menor de edad en la Colonia Morelos, CDMX; los responsables escaparon a bordo de una motocicleta que dejaron abandonada

Este 28 de marzo, autoridades reportan el asesinato de un hombre de 42 años y un menor de edad en la Colonia Morelos, CDMX; los responsables escaparon a bordo de una motocicleta que dejaron abandonada

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Se registró una balacera en la Ciudad de México hoy, 27 de marzo de 2026, con saldo de 2 personas muertas; en N+, te informamos qué pasó este viernes en la colonia Morelos, donde falleció un menor, por el ataque a tiros.

¿Qué pasó en la colonia Morelos hoy? 

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera ocurrió entre las calles José Joaquín Herrera y Vidal Alcocer, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que dos personas murieron por un ataque directo: un hombre de 42 años de edad y un menor de edad.

La dependencia señaló que los presuntos responsables del ataque directo contra las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que se dio inicio al seguimiento de los sujetos, con ayuda de las cámaras de videovigilancia.

La SSC mencionó que se dio parte de estos hechos al agente del Ministerio Público, para los peritajes y las investigaciones correspondientes.

Mapa de la zona de la balacera

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Con información de N+.

RMT

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