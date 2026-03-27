Cierre Total en Autopista México-Cuernavaca: Hay Bloqueo en Caseta de Tlalpan Hoy
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Caminos y Puentes Federales advierte sobre un cierre a la circulación en la autopista México-Cuernavaca
Este 27 de marzo, se registran largas filas de vehículos en la caseta México-Cuernavaca por el bloqueo de vecinos que piden suministro de agua; así se ve la circulación desde el aire
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¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 27 de marzo de 2026, se registra un cierre total de la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, de acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
En redes sociales, el organismo detalló que el bloqueo se registra en la caseta de Tlalpan por presencia de manifestantes.
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Con información de N+.
spb