Cierre Total en Autopista México-Cuernavaca: Hay Bloqueo en Caseta de Tlalpan Hoy

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 27 de marzo de 2026, se registra un cierre total de la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, de acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En redes sociales, el organismo detalló que el bloqueo se registra en la caseta de Tlalpan por presencia de manifestantes.

Video: Bloqueo Hoy en la México-Cuernavaca por Falta de Agua: Esta es la Zona Afectada en Ambos Sentidos

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Con información de N+.

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