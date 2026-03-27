Antonio, el Judas de Iztapalapa en la Representación de la Pasión de Cristo

Antonio Cano tiene 51 años, es operador de camiones de volteo y este año, personificará a Judas Iscariote, en la representación de la Pasíón de Cristo en Iztapalapa.

Antonio representará a Judas, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, por una promesa que hizo a su hijo antes de morir.

"Este año es por una promesa a mi hijo que antes de fallecer me pidió que lo realizara, no sé qué vería en mí, que me decía que lo realizara, que le gustaría verme hacer ese papel, apenas me animé porque la verdad se me hacía muy difícil ese papel, muy difícil el diálogo, pero gracias a Dios ya lo tenemos preparado"

Y dice, será su hijo quien desde el cielo lo acompañe a lo largo de la representación.

"Que se está logrando lo que es su promesa de él, lo que él me pidió"

Antonio tiene 37 años participando en la representación de la Pasión de Cristo. Éste será su papel más importante.

"Este personaje tiene tres cosas, que es primero la avaricia, luego lo traiciona y luego el arrepentimiento, yo me identificaría un poquito más con el arrepentimiento"

Preparación física y psicológica

Antonio trabaja en lo físico, pero sobre todo en lo psicológico para poder afrontar su papel, el que, dice, es el más odiado de la representación.

"Lo maldicen y aparte lo agreden físicamente, verbalmente, nos avientan piedras, naranjas, botellas de agua y aparte los insultos, psicológicamente es parte de uno, nos vamos preparando por fuera"

Antonio tiene listo su vestuario y sus 30 monedas, se dice feliz, de continuar la tradición que le heredaron sus abuelos.

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Con información de Elizabeth Mávil

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