FGR Niega Haber Solicitado Captura en EUA de Bertha "N", Esposa de Exgobernador César "N"

La Fiscalía General de la República (FGR) negó haber solicitado la detención de Bertha “N”, esposa del exgobernador de Chihuahua, César "N", ocurrida en Estados Unidos y relacionada con temas migratorios,

En un comunicado, la institución dijo que, una vez que ocurrió su aseguramiento, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la FGR recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

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Lo anterior, que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cuenta con investigaciones abiertas en contra de la esposa del exgobernador de la entidad.

"En ese sentido, la FGR se mantiene en comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo su deportación controlada", añadió en el documento.

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¿Quién es Bertha "N"?

Durante la administración estatal 2010-2016, Bertha "N" se desempeñó como presidenta del DIF Estatal, cargo honorario desde el cual presuntamente habría participado en la triangulación de recursos dentro del esquema investigado por autoridades mexicanas.

Por su parte, su esposo, el exgobernador César "N", se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por presunta operación de recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero.

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